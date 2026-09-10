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Carlo Ancelotti doet opvallende onthulling over Mauro Júnior

10 september 2026, 12:29
Mauro Junior PSV
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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PSV-verdediger Mauro Júnior is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Brazilië. De bondscoach van de Seleção, Carlo Ancelotti, heeft uitleg gegeven over de uitverkiezing van de PSV'er, die hij opvallend genoeg niet zo goed kent.

Mauro Júnior levert al jarenlang uitstekende prestaties af in de Eredivisie namens PSV en is inmiddels zelfs de aanvoerder van de Brabantse club. Zijn goede spel werd nog nooit beloond met een oproep voor Brazilië, maar daar is nu verandering in gekomen. Bondscoach Ancelotti heeft de multifunctionele voetballer opgeroepen voor de interlandperiode van september.

'Ik ken hem nog niet heel goed'

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In gesprek met Lance! geeft Ancelotti uitleg over de beslissing om Mauro Júnior te selecteren: "Hij is een linksback met kenmerken die behoorlijk anders zijn dan die van anderen. Hij is een back die graag aan de binnenkant speelt, soms erg aanvallend en met heel veel kwaliteit. Ik ken hem nog niet heel goed", geeft Ancelotti eerlijk toe. "We evalueren veel linksbacks die in Europa actief zijn en we hebben veel goede opties. Ik wil Mauro Júnior van dichtbij aan het werk zien, want het lijkt erop dat hij een heel interessant profiel heeft."

Dat interessante profiel heeft onder meer te maken met het feit dat hij multifunctioneel is, zo weet ook Ancelotti: "Hij speelde als middenvelder en zelfs als rechtsback in sommige wedstrijden. Hij speelt al bijna een decennium in Nederland en heeft gestaag naam gemaakt bij PSV. In een interview met ons vertelde Mauro Júnior zelfs dat hij soms dacht aan uitkomen voor Nederland, maar dat zijn droom toch echt spelen voor Brazilië was."

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flaco
73 Reacties
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flaco
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Mauro heeft zich aangeboden om zich te laten nationaliseren maar zoals zovaak stond de KNVB erbij en keek erna.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

flaco
73 Reacties
1.042 Dagen lid
392 Likes
flaco
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mauro heeft zich aangeboden om zich te laten nationaliseren maar zoals zovaak stond de KNVB erbij en keek erna.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Mauro Júnior

Mauro Júnior
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (6 mei 1999)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
5
1
2025/2026
PSV
26
1
2024/2025
PSV
25
0
2023/2024
PSV
16
1

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