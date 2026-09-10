Zorgelijke situatie in Saudi-Arabië voor Marino Pusic

Marino Pusic maakt momenteel 'krankzinnige' tijden door in Saudi-Arabië. Bij zijn club Al-Ahli is op de achtergrond sprake van de nodige onrust na een ontslag. Daarnaast heeft hij ook nog eens te maken met een loodzwaar schema.

In gesprek met Voetbal International gaat Pusic in op de drukke en onrustige periode die hij doormaakt bij Al-Ahli, waar hij sinds dit seizoen actief is als hoofdtrainer. Met de club, waar onder meer Edouard Mendy, Ivan Toney en Trincão onder contract staan, staat hij op de negende plaats in de Saudische competitie.

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"Ik ben hier nu een maand en we hebben zo’n beetje om de drie dagen een wedstrijd. We zijn nu ook op verschillende fronten actief, want volgende week spelen we voor de Intercontinentale Cup in Zuid-Afrika tegen Mamelodi Sundowns. Dat is voor de club nu de wedstrijd van het jaar, want ze willen voor het eerst ver komen in dat toernooi. Sinds ik hier ben, is het trainen, reizen, wedstrijden, reizen, trainen. En vooral herstellen. Het schema is krankzinnig."

Zorgen over toekomst?

Pusic geeft aan dat 'het overleven is' voor zijn club, en dat al vroeg in het seizoen. Wat niet helpt, is dat het ook nog eens zeer onrustig is in de top van de club: "Er is ook wel een bepaalde onrust. De technisch directeur die mij heeft gehaald is al ontslagen. De clubleiding sprak wel direct het vertrouwen in mij uit, maar ik weet ook hoe het gaat in de voetbalwereld. Zolang we blijven winnen, blijf ik aan. Het is een turbulente tijd geweest en dat zal het blijven. Je leeft hier niet met de week, maar met de dag. Je bent vaak in het ongewisse. Als ik een keer weg moet, is dat part of the job. Tot die tijd maak ik er het beste van."