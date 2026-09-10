heeft na de overwinning op Feyenoord (5-1) opnieuw zijn excuses aangeboden naar aanleiding van zijn uitspraken over Valencia. De middenvelder liet zich recent uitermate negatief uit over de Spaanse club.

Rodri (30) kwam deze week slecht in het nieuws nadat bekend werd dat hij zich op de reservebank van FC Barcelona bijzonder negatief had uitgesproken over Valencia. Dat was afgelopen weekend de tegenstander van de Catalanen. FC Barcelona won het duel met speels gemak met 0-5 en de score had nog hoger kunnen uitvallen.

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"Heel zwak. Zij zijn echt heel slecht, hè?", zei Rodri over het niveau van Valencia tegen zijn ploeggenoot Pau Cubarsí. De Spaanse international vroeg de negentienjarige Cubarsí vervolgens hoe de tegenstander het vorige seizoen was geëindigd. Toen hij hoorde dat de club als negende was geëindigd en daarmee dicht bij Europees voetbal was gekomen, reageerde de aanwinst vol onbegrip. Volgens hem was daar tijdens het duel weinig van terug te zien.

Reactie na winst op Feyenoord

Na de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord kwam hij hierop terug: "Ik heb hem mijn excuses aangeboden en die waren ook bedoeld voor de hele selectie. Ik wil ook duidelijk maken dat het een uiting van verbazing was. Iedereen die de video ziet, kan dat zien. Op geen enkel moment wilde ik iemand belachelijk maken of een moeilijke periode van een club uit zijn context halen. Integendeel", zegt Rodri.

De controlerende middenvelder vervolgt": "We hopen allemaal, of in ieder geval ikzelf, dat Valencia terugkeert op de plek waar de club thuishoort. Dit is onze competitie en Valencia is een van de beste clubs van deze competitie geweest. Dat wilde ik simpelweg zeggen. Nogmaals bied ik mijn excuses aan Valencia aan. Dat is alles", besluit hij.