Rodri heeft na de overwinning op Feyenoord (5-1) opnieuw zijn excuses aangeboden naar aanleiding van zijn uitspraken over Valencia. De middenvelder liet zich recent uitermate negatief uit over de Spaanse club.
Rodri (30) kwam deze week slecht in het nieuws nadat bekend werd dat hij zich op de reservebank van FC Barcelona bijzonder negatief had uitgesproken over Valencia. Dat was afgelopen weekend de tegenstander van de Catalanen. FC Barcelona won het duel met speels gemak met 0-5 en de score had nog hoger kunnen uitvallen.
"Heel zwak. Zij zijn echt heel slecht, hè?", zei Rodri over het niveau van Valencia tegen zijn ploeggenoot Pau Cubarsí. De Spaanse international vroeg de negentienjarige Cubarsí vervolgens hoe de tegenstander het vorige seizoen was geëindigd. Toen hij hoorde dat de club als negende was geëindigd en daarmee dicht bij Europees voetbal was gekomen, reageerde de aanwinst vol onbegrip. Volgens hem was daar tijdens het duel weinig van terug te zien.
Na de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord kwam hij hierop terug: "Ik heb hem mijn excuses aangeboden en die waren ook bedoeld voor de hele selectie. Ik wil ook duidelijk maken dat het een uiting van verbazing was. Iedereen die de video ziet, kan dat zien. Op geen enkel moment wilde ik iemand belachelijk maken of een moeilijke periode van een club uit zijn context halen. Integendeel", zegt Rodri.
De controlerende middenvelder vervolgt": "We hopen allemaal, of in ieder geval ikzelf, dat Valencia terugkeert op de plek waar de club thuishoort. Dit is onze competitie en Valencia is een van de beste clubs van deze competitie geweest. Dat wilde ik simpelweg zeggen. Nogmaals bied ik mijn excuses aan Valencia aan. Dat is alles", besluit hij.
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Ik vind het vooral kwalijk dat er dit soort opnames zijn van spelers op de bank eerlijk gezegd. Gesprekken als dit tussen spelers zijn toch gewoon heel normaal? Waarom zou hij niet mogen zeggen dat hij verbaast is over het lage niveau van Valencia?
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik vind het vooral kwalijk dat er dit soort opnames zijn van spelers op de bank eerlijk gezegd. Gesprekken als dit tussen spelers zijn toch gewoon heel normaal? Waarom zou hij niet mogen zeggen dat hij verbaast is over het lage niveau van Valencia?