Er is momenteel ophef ontstaan rond enkele Feyenoord-supporters in het uitvak bij FC Barcelona. Op X worden fragmenten gedeeld waarop te zien is hoe verschillende personen racistische gebaren lijken te maken richting fans van de Catalanen.
Feyenoord ging woensdagavond hard onderuit tijdens de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Champions League. FC Barcelona was meerdere maatjes te groot en stuurde de Rotterdammers met een 5-1-nederlaag terug naar huis. Het uitvak, gevuld met zo’n zesduizend supporters, liet zich ondanks het negatieve spelverloop gedurende het duel massaal horen.
Na afloop ontstond er echter ook ophef over het gedrag van enkele supporters. Op de gedeelde fragmenten lijken zij racistische gebaren te maken richting een donker getinte fan van FC Barcelona. In Spanje wordt met afschuw gereageerd op de gebeurtenissen, die inmiddels veelvuldig op X worden gedeeld.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.