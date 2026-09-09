Er is momenteel ophef ontstaan rond enkele Feyenoord-supporters in het uitvak bij FC Barcelona. Op X worden fragmenten gedeeld waarop te zien is hoe verschillende personen racistische gebaren lijken te maken richting fans van de Catalanen.

Feyenoord ging woensdagavond hard onderuit tijdens de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Champions League. FC Barcelona was meerdere maatjes te groot en stuurde de Rotterdammers met een 5-1-nederlaag terug naar huis. Het uitvak, gevuld met zo’n zesduizend supporters, liet zich ondanks het negatieve spelverloop gedurende het duel massaal horen.

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Na afloop ontstond er echter ook ophef over het gedrag van enkele supporters. Op de gedeelde fragmenten lijken zij racistische gebaren te maken richting een donker getinte fan van FC Barcelona. In Spanje wordt met afschuw gereageerd op de gebeurtenissen, die inmiddels veelvuldig op X worden gedeeld.