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Commotie om beelden vanuit uitvak Feyenoord: vermeende racistische gebaren naar Barça-fan

9 september 2026, 23:25
Fans Feyenoord bij Barcelona
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur
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Er is momenteel ophef ontstaan rond enkele Feyenoord-supporters in het uitvak bij FC Barcelona. Op X worden fragmenten gedeeld waarop te zien is hoe verschillende personen racistische gebaren lijken te maken richting fans van de Catalanen.

Feyenoord ging woensdagavond hard onderuit tijdens de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Champions League. FC Barcelona was meerdere maatjes te groot en stuurde de Rotterdammers met een 5-1-nederlaag terug naar huis. Het uitvak, gevuld met zo’n zesduizend supporters, liet zich ondanks het negatieve spelverloop gedurende het duel massaal horen.

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Na afloop ontstond er echter ook ophef over het gedrag van enkele supporters. Op de gedeelde fragmenten lijken zij racistische gebaren te maken richting een donker getinte fan van FC Barcelona. In Spanje wordt met afschuw gereageerd op de gebeurtenissen, die inmiddels veelvuldig op X worden gedeeld.

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Martine
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Martine
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Ja hoor, daar gaan we weer met “vermeende rascistische gebaren”. Wordt de media in zijn algemeenheid niet moe van zichzelf

0laf
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martine
378 Reacties
580 Dagen lid
1.103 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Ja hoor, daar gaan we weer met “vermeende rascistische gebaren”. Wordt de media in zijn algemeenheid niet moe van zichzelf

0laf
1.421 Reacties
1.444 Dagen lid
6.032 Likes
0laf
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  • 0
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Barcelona - Feyenoord

Barcelona
5 - 1
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Paris SG
1
5
3
2
Barcelona
1
4
3
3
Sporting
1
2
3
4
Stuttgart
1
2
3
5
Man City
1
2
3
6
Villa
1
1
3
7
Betis
1
1
3
8
Dortmund
1
1
3
9
Liverpool
1
1
3
10
Real Madrid
1
1
3
11
Arsenal
1
1
3
12
AEK Athens
1
1
3
13
FC Bayern
0
0
0
14
Bodø/Glimt
0
0
0
15
Como
0
0
0
16
Fenerbahçe
0
0
0
17
Lens
0
0
0
18
Man Utd
0
0
0
19
PSV
0
0
0
20
Leipzig
0
0
0
21
Roma
0
0
0
22
Sabah
0
0
0
23
Shakhtar D
0
0
0
24
Slavia
0
0
0
25
Villarreal
1
-1
0
26
Club Brugge
1
-1
0
27
Lille
1
-1
0
28
Atlético
1
-1
0
29
Inter
1
-1
0
30
LASK
1
-1
0
31
Napoli
1
-1
0
32
Galatasaray
1
-2
0
33
Viking
1
-2
0
34
Porto
1
-2
0
35
Feyenoord
1
-4
0
36
Slovan
1
-5
0

Complete Stand

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