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Feyenoord voetbalt aardig mee, maar de cijfers spreken voor zich in Barcelona

9 september 2026, 20:37   Bijgewerkt: 20:42
Luciano Valente baalt tegen FC Barcelona
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Feyenoord heeft woensdagavond een ruime nederlaag geleden op bezoek bij FC Barcelona, maar zal met gemengde gevoelens terugkijken op deze wedstrijd. De Rotterdammers maakten aan de bal bij vlagen een aardige indruk, maar werden tegelijkertijd op pijnlijke wijze geconfronteerd met de individuele klasse van FC Barcelona. Eindstand: 5-1.

Feyenoord voetbalde een prima eerste helft in Barcelona, maar begon slecht. Al na drie minuten spelen lag de bal in het net achter Feyenoord-doelman Tjark Ernst. Daar ging een schitterende actie van Raphinha aan vooraf, die drie Feyenoorders uitspeelde. Twintig minuten later vergrootte Karim Adeyemi met een fraai afstandsschot de marge: 2-0. Daarbij gingen meerdere Feyenoorders overigens niet vrijuit. Doelman Ernst leek meer te kunnen doen, terwijl verdedigers van de Rotterdamse club Adeyemi ook veel te veel ruimte gaven om tot een schot te komen.

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Toch was het echt niet allemaal slecht. Feyenoord speelde namelijk bij vlagen leuk mee. Het kwam met een verzorgde opbouw ook tot een aantal goede mogelijkheden. De grootste kans was voor Anis Hadj Moussa, die van dichtbij op doelman Joan García schoot en vervolgens een rebound ternauwernood weggewerkt zag worden. Ondanks de 2-0 achterstand bij rust waren er dus voldoende aanknopingspunten voor de ploeg van Van Bronckhorst.

Die lijn trok Feyenoord in het tweede bedrijf door. FC Barcelona kwam bij vlagen ook wat laconiek over, waardoor de ruimte om te voetballen er eveneens was. Toch sloeg de thuisploeg vervolgens uit het niets toe. Een schitterende loopactie van Raphinha stelde hem in staat om Ernst voor de tweede keer te verslaan: 3-0.

Twee afgekeurde Feyenoord-goals

Daarna leek Feyenoord tot scoren te komen en daar had het gezien het voetbal ook wel aanspraak op gemaakt. Nacho Ferri scoorde, maar zag zijn doelpunt door de VAR worden afgekeurd. Kort daarvoor was ook een andere treffer van de Spaanse spits al afgekeurd, waardoor het voor de lange aanvalsleider een frustrerende avond werd in zijn thuisland.

In het resterende deel van de wedstrijd werd er door beide ploegen volop gewisseld, mede vanwege het drukke speelschema. FC Barcelona kwam nog wel tot scoren. Lamine Yamal schoot uit een vrije trap de 4-0 binnen, nadat de muur van Feyenoord niet goed stond opgesteld.

Daarna vielen de doelpunten snel achter elkaar. Sem Steijn wist kort daarna namelijk de eretreffer te maken namens Feyenoord. Hij tikte binnen na een dekkingsfout van FC Barcelona-verdediger Koundé. Even later was het ook weer raak aan de andere kant: Gabriel Jesus kopte binnen na een goede voorzet van Yamal: 5-1. Doelman Ernst zag er daarbij opnieuw niet goed uit.

Ondanks de nederlaag zal Feyenoord voldoende aanknopingspunten halen uit het duel. Het heeft bij vlagen met lef vooruit durven spelen, maar was uiteindelijk in defensief opzicht totaal niet opgewassen tegen de individuele klasse van FC Barcelona.

Tijmen Gerritsen
Geschreven door

Tijmen Gerritsen

| Content Creator

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Voor FCUpdate volgt hij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet. In dat kader is hij regelmatig aanwezig bij trainingen, persmomenten en wedstrijden van de drie Overijsselse clubs.

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Lorenzo Chiquita
339 Reacties
865 Dagen lid
3.107 Likes
Lorenzo Chiquita
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Nou op geen enkel internationaal niveau kan dit Feyenoord een deuk in een pakkie boter slaan, geen tempo, geen aanval, geen middenveld en geen defensie, kortom geen team...

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Lorenzo Chiquita
339 Reacties
865 Dagen lid
3.107 Likes
Lorenzo Chiquita
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou op geen enkel internationaal niveau kan dit Feyenoord een deuk in een pakkie boter slaan, geen tempo, geen aanval, geen middenveld en geen defensie, kortom geen team...

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Barcelona - Feyenoord

Barcelona
5 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

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3
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1
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1
3
5
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1
1
3
6
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1
1
3
7
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0
0
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