Feyenoord heeft woensdagavond een ruime nederlaag geleden op bezoek bij FC Barcelona, maar zal met gemengde gevoelens terugkijken op deze wedstrijd. De Rotterdammers maakten aan de bal bij vlagen een aardige indruk, maar werden tegelijkertijd op pijnlijke wijze geconfronteerd met de individuele klasse van FC Barcelona. Eindstand: 5-1.

Feyenoord voetbalde een prima eerste helft in Barcelona, maar begon slecht. Al na drie minuten spelen lag de bal in het net achter Feyenoord-doelman Tjark Ernst. Daar ging een schitterende actie van Raphinha aan vooraf, die drie Feyenoorders uitspeelde. Twintig minuten later vergrootte Karim Adeyemi met een fraai afstandsschot de marge: 2-0. Daarbij gingen meerdere Feyenoorders overigens niet vrijuit. Doelman Ernst leek meer te kunnen doen, terwijl verdedigers van de Rotterdamse club Adeyemi ook veel te veel ruimte gaven om tot een schot te komen.

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Toch was het echt niet allemaal slecht. Feyenoord speelde namelijk bij vlagen leuk mee. Het kwam met een verzorgde opbouw ook tot een aantal goede mogelijkheden. De grootste kans was voor Anis Hadj Moussa, die van dichtbij op doelman Joan García schoot en vervolgens een rebound ternauwernood weggewerkt zag worden. Ondanks de 2-0 achterstand bij rust waren er dus voldoende aanknopingspunten voor de ploeg van Van Bronckhorst.

Die lijn trok Feyenoord in het tweede bedrijf door. FC Barcelona kwam bij vlagen ook wat laconiek over, waardoor de ruimte om te voetballen er eveneens was. Toch sloeg de thuisploeg vervolgens uit het niets toe. Een schitterende loopactie van Raphinha stelde hem in staat om Ernst voor de tweede keer te verslaan: 3-0.

Twee afgekeurde Feyenoord-goals

Daarna leek Feyenoord tot scoren te komen en daar had het gezien het voetbal ook wel aanspraak op gemaakt. Nacho Ferri scoorde, maar zag zijn doelpunt door de VAR worden afgekeurd. Kort daarvoor was ook een andere treffer van de Spaanse spits al afgekeurd, waardoor het voor de lange aanvalsleider een frustrerende avond werd in zijn thuisland.

In het resterende deel van de wedstrijd werd er door beide ploegen volop gewisseld, mede vanwege het drukke speelschema. FC Barcelona kwam nog wel tot scoren. Lamine Yamal schoot uit een vrije trap de 4-0 binnen, nadat de muur van Feyenoord niet goed stond opgesteld.

Daarna vielen de doelpunten snel achter elkaar. Sem Steijn wist kort daarna namelijk de eretreffer te maken namens Feyenoord. Hij tikte binnen na een dekkingsfout van FC Barcelona-verdediger Koundé. Even later was het ook weer raak aan de andere kant: Gabriel Jesus kopte binnen na een goede voorzet van Yamal: 5-1. Doelman Ernst zag er daarbij opnieuw niet goed uit.

Ondanks de nederlaag zal Feyenoord voldoende aanknopingspunten halen uit het duel. Het heeft bij vlagen met lef vooruit durven spelen, maar was uiteindelijk in defensief opzicht totaal niet opgewassen tegen de individuele klasse van FC Barcelona.