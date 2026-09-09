Buitenlandse kijkers extreem enthousiast over één Feyenoord-speler: ‘Wow’

heeft zichzelf in de eerste helft tussen FC Barcelona en Feyenoord nadrukkelijk in de kijker gespeeld bij buitenlandse voetbalfans. Ondanks de 2-0-achterstand vinden veel mensen dat de Algerijn een uitstekende indruk maakt in het Spotify Camp Nou.

Feyenoord opent woensdag de Champions League-campagne met een uitwedstrijd tegen Barcelona. Al snel ging het mis voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, toen Raphinha zowel Jeremiah St. Juste als Charles Vanhoutte te kijk zette met een fraaie kap. Twintig minuten later moest doelman Tjark Ernst opnieuw vissen, toen een afstandsschot van Karim Adeyemi hem te machtig was.

LIVE: Mis hier niets van de wedstrijd tussen Barcelona en Feyenoord

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Buiten de tegentreffers om gaf Feyenoord niet heel veel kansen weg tegen de Spaanse grootmacht. De ploeg kreeg zelfs een riante mogelijkheid om op 2-1 te komen, via Hadj Moussa. De buitenspeler passeerde zijn directe tegenstander knap en leek op weg naar een doelpunt, maar Joan Garcia redde knap.

Op sociale media zijn de reacties op het spel van Hadj Moussa ondertussen zeer positief. Zoals altijd laat de frivole buitenspeler zien dat hij over de nodige techniek beschikt, waarmee hij zelfs spelers van Barcelona enkele keren in de luren legde.

Hadj Moussa moest de afgelopen dagen nog zijn misgelopen transfer verwerken, maar valt nu positief op bij de Rotterdammers. Hieronder lees je een bundeling van buitenlandse lof voor Hadj Moussa.