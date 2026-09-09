Luuk de Jong (36) geeft duidelijkheid over toekomst als voetballer

(36) is na zijn zware kruisbandblessure klaar voor een terugkeer in de voetballerij. De aanvaller spreekt zich uit over een rentree in de Eredivisie en maakt duidelijk dat hij nog niet direct aan stoppen denkt: "Of we het vinkje voetbalpensioen voorlopig kunnen weglaten? Ja, dat denk ik wel", zegt hij bij PSV TV.

De Jong kwam vorig seizoen uit voor het Portugese FC Porto. Door zwaar blessureleed deed de boomlange aanvaller echter alleen mee in de openingsfase van het seizoen. De Jong zag vanaf de tribunes hoe FC Porto zich uiteindelijk kroonde tot landskampioen. De aanvaller kon blijven bij de Portugese topclub, maar besloot toch te vertrekken. Nu is hij transfervrij en kan hij langzaam weer gaan nadenken over een rentree in de voetballerij. Een buitenkansje voor clubs, aangezien de transfermarkt nu gesloten is.

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"Er zijn genoeg mensen die bellen", zegt De Jong over de interesse in een uitgebreid interview met PSV TV. "Ik sta wel overal voor open om naar te luisteren, maar het moet wel echt iets heel speciaals zijn... Een fantastische plek om te wonen bijvoorbeeld, met het gezin. En ook denk je van: wat als dat niet komt? Wat dan?", zegt De Jong, die wel weet dat hij nog niet aan het einde van zijn carrière denkt: "Ik sta open voor iets moois. Ik ben aan het kijken wat er komt."

Terugkeer naar PSV?

De verslaggever van PSV TV vraagt vervolgens aan De Jong of er ook interesse van PSV is geweest, aangezien de Eindhovenaren gedurende de afgelopen transferperiode op zoek zijn geweest naar een centrumspits: "Nee, ik heb niets gehoord", zegt De Jong lachend. "Dat is er zeker niet geweest. Ik denk dat de periode PSV geweldig is geweest. Je zegt nooit nooit natuurlijk, maar ik denk niet dat dit gaat gebeuren."

Australië, MLS?

De Jong hoopt op een mooi avontuur dat ook past binnen zijn huidige gezinssituatie. "Als we ergens heengaan, moet het perfect zijn voor ons gezin. Soms zeggen ze van: ga naar de MLS (Verenigde Staten, red.) of naar Australië, maar ja... Dan ben je ook weer helemaal aan de andere kant van de wereld. Dat is niet meer hoe ik ernaar kijk. Ik vind het ook prachtig om thuis te zijn bij mijn twee zoons van vier en vijf."