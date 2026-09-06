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Kijkers woest om ‘schandalig’ gedrag van Bas Roorda tijdens Ajax - PSV

6 september 2026, 21:52
Bas Roorda Ajax PSV
Foto: © ESPN
5 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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Bas Roorda ligt onder vuur na de topper in de Eredivisie van zaterdagavond tussen Ajax en PSV (1-3). Dat heeft alles te maken met het gedrag van de teammanager van PSV rondom de vreselijke blessure van Aaron Bouwman in de slotfase.

Bouwman werd zaterdagavond in de tachtigste minuut van de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3) hard geraakt door Ruben van Bommel. De PSV-aanvaller kwam met hoge snelheid het duel in, terwijl de Ajax-verdediger met zijn hoofd naar de bal ging. Bouwman bleef na de botsing op de grond liggen en moest uiteindelijk de strijd staken.

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Bouwman liep na een minutenlange blessurebehandeling zelf van het veld. Thilo Kehrer had zich ondertussen langs de lijn geprepareerd voor een invalbeurt. Die wissel zorgde vervolgens voor een opstootje langs het veld: een aantal PSV’ers, waaronder Roorda, leek zich langs het veld te beklagen, omdat Ajax op dat moment al vijf keer had gewisseld.

Scheidsrechter Sander van der Eijk liet echter een zogenoemde witte wissel toe: een extra wissel bij een vermoedelijk ernstig hoofdletsel of een hersenschudding. Daardoor konden de Amsterdammers het duel volmaken met elf man.

Bij Ajax was men absoluut niet gediend van het Eindhovense protest: onder anderen Davy Klaassen, Jorthy Mokio en Owen Wijndal gingen flink tekeer tegen de PSV-bank. Een supporter van Ajax bevestigt op X dat Roorda een van de PSV’ers was die protesteerden: “Ik zat precies achter de bank. Het begon bij die gekke gozer met die bril op”, klinkt het.

Meer kijkers keuren het gedrag van de teammanager van PSV af. “Bas Roorda die na die keiharde klap op Bouwman meteen naar de vierde man loopt om verhaal te halen, terwijl die jongen aangeslagen op de grond ligt. Geen greintje empathie, geen moment van menselijkheid, alleen maar zeiken bij de arbitrage. Echt beschamend. Zó PSV”, schrijft iemand bijvoorbeeld.

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EuropaMango
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We zijn wel lekker het vuurtje aan het stoken he? Fcupdate? Het is gedaan, PSV terecht gewonnen. Hopelijk heeft Ajax wat kunnen leren. En weer door!

Eric66
13 Reacties
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Eric66
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Roorda had toch gelijk

Stoker
273 Reacties
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En nu is er genoeg over geschreven. PSV heeft gewonnen

RichardTenBohmer21
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RichardTenBohmer21
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Hij heeft volgens ajax een gekneusd borstbeen en long dus geen hoofdletsel dus witte wissel sloeg nergens op

Lifeliner
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
100 Reacties
70 Dagen lid
279 Likes
EuropaMango
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  • 5
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We zijn wel lekker het vuurtje aan het stoken he? Fcupdate? Het is gedaan, PSV terecht gewonnen. Hopelijk heeft Ajax wat kunnen leren. En weer door!

Eric66
13 Reacties
1.074 Dagen lid
30 Likes
Eric66
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Roorda had toch gelijk

Stoker
273 Reacties
1.110 Dagen lid
1.267 Likes
Stoker
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En nu is er genoeg over geschreven. PSV heeft gewonnen

RichardTenBohmer21
38 Reacties
1.282 Dagen lid
283 Likes
RichardTenBohmer21
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Hij heeft volgens ajax een gekneusd borstbeen en long dus geen hoofdletsel dus witte wissel sloeg nergens op

Lifeliner
82 Reacties
1.169 Dagen lid
589 Likes
Lifeliner
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ook last van een contusio cerebri?

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Bas Roorda

Bas Roorda
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 53 jaar (13 feb. 1973)
Positie: Doelverdediger

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