Kijkers woest om ‘schandalig’ gedrag van Bas Roorda tijdens Ajax - PSV

ligt onder vuur na de topper in de Eredivisie van zaterdagavond tussen Ajax en PSV (1-3). Dat heeft alles te maken met het gedrag van de teammanager van PSV rondom de vreselijke blessure van in de slotfase.

Bouwman werd zaterdagavond in de tachtigste minuut van de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3) hard geraakt door Ruben van Bommel. De PSV-aanvaller kwam met hoge snelheid het duel in, terwijl de Ajax-verdediger met zijn hoofd naar de bal ging. Bouwman bleef na de botsing op de grond liggen en moest uiteindelijk de strijd staken.

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Bouwman liep na een minutenlange blessurebehandeling zelf van het veld. Thilo Kehrer had zich ondertussen langs de lijn geprepareerd voor een invalbeurt. Die wissel zorgde vervolgens voor een opstootje langs het veld: een aantal PSV’ers, waaronder Roorda, leek zich langs het veld te beklagen, omdat Ajax op dat moment al vijf keer had gewisseld.

Scheidsrechter Sander van der Eijk liet echter een zogenoemde witte wissel toe: een extra wissel bij een vermoedelijk ernstig hoofdletsel of een hersenschudding. Daardoor konden de Amsterdammers het duel volmaken met elf man.

Bij Ajax was men absoluut niet gediend van het Eindhovense protest: onder anderen Davy Klaassen, Jorthy Mokio en Owen Wijndal gingen flink tekeer tegen de PSV-bank. Een supporter van Ajax bevestigt op X dat Roorda een van de PSV’ers was die protesteerden: “Ik zat precies achter de bank. Het begon bij die gekke gozer met die bril op”, klinkt het.

Meer kijkers keuren het gedrag van de teammanager van PSV af. “Bas Roorda die na die keiharde klap op Bouwman meteen naar de vierde man loopt om verhaal te halen, terwijl die jongen aangeslagen op de grond ligt. Geen greintje empathie, geen moment van menselijkheid, alleen maar zeiken bij de arbitrage. Echt beschamend. Zó PSV”, schrijft iemand bijvoorbeeld.