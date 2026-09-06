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Fortuna Sittard legt Mohamed Ihattaren verbod op, Danny Buijs reageert

6 september 2026, 20:09
Ihattaren
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Fortuna Sittard weigert voorlopig dat Mohamed Ihattaren interviews geeft. De NOS wilde de middenvelder zondag graag spreken na zijn goede wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-3 winst), maar kreeg die mogelijkheid niet. Danny Buijs wordt geconfronteerd met die beslissing.

"We hadden hem (Ihattaren, red.) natuurlijk graag voor de camera gehad, maar hij komt niet. Wat is dat?", vraagt verslaggever Jeroen Grueter na ADO Den Haag - Fortuna Sittard aan Buijs. "Ik denk dat deze jongen de afgelopen jaren voldoende media-aandacht heeft gekregen en dat het voor hem heel goed is om zich te gaan richten op wat hij nu doet", legt de trainer uit. Grueter neemt daar echter geen genoegen mee. "Maar als je zo'n wedstrijd speelt en je maakt zulke doelpunten, dan wil je toch ook graag zijn verhaal horen?"

'Wij denken niet aan jullie belang'

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Buijs reageert: "Ik snap dat jullie dat willen, maar wij denken niet aan jullie belang. Wij denken aan het belang van Mo. Hij heeft heel veel shit over zich heen gekregen, ook heel veel positieve dingen. Ga eerst gewoon de structurele dingen doen die je moet doen. Daarna komen er andere dingen bij kijken", zegt de succesvolle coach van de Limburgers.

Grueter vraagt zich af of Fortuna Sittard niet té voorzichtig omgaat met Ihattaren. "Het is toch ook gewoon een volwassene?", zegt de verslaggever tegen Buijs. "Hoe lang werk jij met hem, of werk ik met hem? Dus wie kan het beter beoordelen: jij of ik? Wij hebben een keuze gemaakt en die heb jij te respecteren en te accepteren", besluit Buijs.

Snap jij dat Fortuna Sittard Mohamed Ihattaren geen interviews te laten geven?

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Gespeeld op 25 apr. 2021
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2020/2021

Meer info

Danny Buijs

Danny Buijs
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Functie: Coach
Leeftijd: 44 jaar (21 jun. 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
5
12
13
3
Feyenoord
5
6
11
4
Fortuna
5
2
10
5
Excelsior
4
7
9
6
Ajax
4
4
7

Complete Stand

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