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Transfer Hadj Moussa naar Al-Ittihad lijkt van de baan na opvallende eis

6 september 2026, 18:13
Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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De transfer van Anis Hadj Moussa van Feyenoord naar Al-Ittihad lijkt definitief van de baan. Volgens transferjournalist Ben Jacobs weigert de Saudische club een bankgarantie af te geven, waardoor het eerdere mondelinge akkoord niet kan worden afgerond. Daarmee dreigt een onverwachte wending voor de buitenspeler, die zelf graag de overstap wilde maken.

Eerder bereikten de Rotterdammers en de club uit Jeddah nog een mondelinge overeenkomst over een totaalpakket dat meer dan veertig miljoen euro zou bedragen. Feyenoord stemde in met het voorstel, maar de clubleiding verlangde wel een bankgarantie vanuit Saudi-Arabië voordat de definitieve handtekeningen gezet zouden worden. Technisch directeur Dévy Rigaux hield vast aan deze strikte financiële voorwaarde om zekerheid te krijgen over de betalingen. Die vereiste zekerheid blijkt nu een onoverkomelijk probleem.

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Jacobs meldt dat Al-Ittihad niet van plan is om de gevraagde bankgarantie te verstrekken. De journalist noemt de harde eis van Feyenoord bovendien "zeer atypisch". Toch is de wens van de Nederlandse topclub niet geheel zonder aanleiding. Europese clubs eisen steeds vaker strikte garanties bij deals met clubs uit de Saudi Pro League. Ondanks dat dit een standaardonderdeel lijkt te worden bij onderhandelingen over topspelers, wil Al-Ittihad in dit geval niet meewerken.

Voor de Algerijnse international betekent de afgeketste deal een bittere pil. De aanvaller leek lange tijd op weg naar de uitgang in De Kuip en zette zwaar in op de transfer naar het Midden-Oosten. De situatie escaleerde afgelopen zaterdag zelfs toen hij ontbrak in de wedstrijdselectie voor het duel met NEC. Trainer Giovanni van Bronckhorst verklaarde destijds dat de speler met zijn hoofd niet bij de wedstrijd was en tot overmaat van ramp tweemaal te laat op de club was verschenen.

Omdat de transfermarkt in Saudi-Arabië vanavond sluit, is de tijd voor een eventuele doorbraak nagenoeg verstreken. Zonder de benodigde bankgarantie komt er geen definitief akkoord over de overgang. Hadj Moussa lijkt zich daardoor op te moeten maken voor een langer verblijf bij Feyenoord.

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the furyan
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the furyan
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ze hebben toch knaken wat is het probleem????? Prima eis het gaat niet om een paar ton....

Stoker
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Stoker
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Gtst

jerommeke1973
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jerommeke1973
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

the furyan
247 Reacties
283 Dagen lid
308 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

ze hebben toch knaken wat is het probleem????? Prima eis het gaat niet om een paar ton....

Stoker
271 Reacties
1.110 Dagen lid
1.265 Likes
Stoker
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Gtst

jerommeke1973
383 Reacties
1.440 Dagen lid
1.045 Likes
jerommeke1973
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Lollll

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Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
4
1
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1

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