Transfer Hadj Moussa naar Al-Ittihad lijkt van de baan na opvallende eis

De transfer van van Feyenoord naar Al-Ittihad lijkt definitief van de baan. Volgens transferjournalist Ben Jacobs weigert de Saudische club een bankgarantie af te geven, waardoor het eerdere mondelinge akkoord niet kan worden afgerond. Daarmee dreigt een onverwachte wending voor de buitenspeler, die zelf graag de overstap wilde maken.

Eerder bereikten de Rotterdammers en de club uit Jeddah nog een mondelinge overeenkomst over een totaalpakket dat meer dan veertig miljoen euro zou bedragen. Feyenoord stemde in met het voorstel, maar de clubleiding verlangde wel een bankgarantie vanuit Saudi-Arabië voordat de definitieve handtekeningen gezet zouden worden. Technisch directeur Dévy Rigaux hield vast aan deze strikte financiële voorwaarde om zekerheid te krijgen over de betalingen. Die vereiste zekerheid blijkt nu een onoverkomelijk probleem.

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Jacobs meldt dat Al-Ittihad niet van plan is om de gevraagde bankgarantie te verstrekken. De journalist noemt de harde eis van Feyenoord bovendien "zeer atypisch". Toch is de wens van de Nederlandse topclub niet geheel zonder aanleiding. Europese clubs eisen steeds vaker strikte garanties bij deals met clubs uit de Saudi Pro League. Ondanks dat dit een standaardonderdeel lijkt te worden bij onderhandelingen over topspelers, wil Al-Ittihad in dit geval niet meewerken.

Voor de Algerijnse international betekent de afgeketste deal een bittere pil. De aanvaller leek lange tijd op weg naar de uitgang in De Kuip en zette zwaar in op de transfer naar het Midden-Oosten. De situatie escaleerde afgelopen zaterdag zelfs toen hij ontbrak in de wedstrijdselectie voor het duel met NEC. Trainer Giovanni van Bronckhorst verklaarde destijds dat de speler met zijn hoofd niet bij de wedstrijd was en tot overmaat van ramp tweemaal te laat op de club was verschenen.

Omdat de transfermarkt in Saudi-Arabië vanavond sluit, is de tijd voor een eventuele doorbraak nagenoeg verstreken. Zonder de benodigde bankgarantie komt er geen definitief akkoord over de overgang. Hadj Moussa lijkt zich daardoor op te moeten maken voor een langer verblijf bij Feyenoord.