‘Sander van der Eijk benadeelde PSV in topper tegen Ajax’

Supporters van PSV suggereren dat hun ploeg zaterdagavond is benadeeld in de topper tegen Ajax (1-3). Dat heeft alles te maken met de blessure-update waarmee Ajax zondag naar buiten is getreden over Aaron Bouwman.
Bouwman werd zaterdagavond in de tachtigste minuut van de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3) hard geraakt door Ruben Bommel. De PSV-aanvaller kwam met hoge snelheid het duel in, terwijl de Ajax-verdediger met zijn hoofd naar de bal ging. Bouwman bleef na de botsing op de grond liggen en moest uiteindelijk de strijd staken.
Ajax had op dat moment al vijf keer gewisseld. Scheidsrechter Sander van der Eijk liet echter een zogenoemde witte wissel toe: een extra wissel bij een vermoedelijk ernstig hoofdletsel of een hersenschudding. Daardoor konden de Amsterdammers het duel volmaken met elf man.
Tijdens de wedstrijd klonken er vanaf de reservebank van PSV al protesten tegen de beslissing van Van der Eijk om een witte wissel toe te laten. Een dag later suggereren fans van de Eindhovenaren dat die protesten misschien wel terecht waren: Bouwman blijkt namelijk geen hoofdblessure opgelopen te hebben, maar een gekneusd borstbeen en een gekneusde long.
“Volgens de update vanuit Ajax heeft Bouwman een gekneusde long en geneusd borstbeen. Dat valt gelukkig dus wel mee. Hoe kan het dan een witte wissel zijn geweest? Dat is alleen bij een hoofdblessure”, schrijft een fan van PSV bijvoorbeeld op X. Iemand anders schrijft: “Man mankeert niks aan z’n hoofd? Waarom dan witte wissel cadeau gekregen?”
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Die bouwman, ook de manier hoe hij naar het veld stortte. Dit wordt nooit een sterke verdediger, noch back. Hij ging neer alsof hij neergeschoten was. echt bizar. Hij ging naar de grond op een zorgwekkende manier. Alsof hij geen enkel idee had. ZO ging hij ook het duel aan met bommel voor de bal. Ajax kan zowiezo enkele titel of europese prijs vergeten met zulke jongetjes in de centrale as. Beetje een slapjanus. niet teveel aandacht aan besteden aan deze jongen. Is niet de slimste.En ook niet de sterkste. Waarom staat deze gozer als centrale verdediger. Je moet daar kerels hebben staan met lengte en kracht daar ontbreekt het bij hem aan. Nu ik kan mij hierin vinden word er persoonlijk ruben wordt nu persoonlijk besmeurd met pek en veren van kijk. Zon viezerik komt weg met met zon smerige doelbewuste aan slag, en de ziekenhuis onderzoeken bevestigen dit alleen maar want gekenuusd borstbeen en gekneusde long. Dus dat bevestigd door erkende medici alleen maar de roekeloosheid en doelbewuste actie van van bommel. Ik vind dat Ruben hier best zich mag tegen verdedigen in de media. Het is geen eenrichtingsverkeer in het voetbal. Van bommels reputatie is al aardig besmeurd zo nog voordat hij evt. een stap na het buitenland gaat maken heeft hij al beschadigd imago. Vind dit niet kunnen dit.
@Creadijk heb je een klap van de molen gehad ofzo. Sowieso had Bommeltje er met rood af gemoeten. Sowieso na de tweede tackel die hij drie minuten later maakte op de 16. Sowieso gebeurt dit niet, want PSV en ook Feyenoord worden beschermd door de met PSVers en Feyenoorders doorspekte KNVB
PSV supporters zijn blijkbaar dom want hij had wel degelijk ook last van zijn hoofd. Alleen dit was erger en dit heeft ook schade opgeleverd. Maargoed denk ook dat veel PSV'ers het ook wel een prima actie vonden als ik het soms eens lees. Tevens het is ook niet dat PSV er ook geen profeit uit heeft gehaald.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Die bouwman, ook de manier hoe hij naar het veld stortte. Dit wordt nooit een sterke verdediger, noch back. Hij ging neer alsof hij neergeschoten was. echt bizar. Hij ging naar de grond op een zorgwekkende manier. Alsof hij geen enkel idee had. ZO ging hij ook het duel aan met bommel voor de bal. Ajax kan zowiezo enkele titel of europese prijs vergeten met zulke jongetjes in de centrale as. Beetje een slapjanus. niet teveel aandacht aan besteden aan deze jongen. Is niet de slimste.En ook niet de sterkste. Waarom staat deze gozer als centrale verdediger. Je moet daar kerels hebben staan met lengte en kracht daar ontbreekt het bij hem aan. Nu ik kan mij hierin vinden word er persoonlijk ruben wordt nu persoonlijk besmeurd met pek en veren van kijk. Zon viezerik komt weg met met zon smerige doelbewuste aan slag, en de ziekenhuis onderzoeken bevestigen dit alleen maar want gekenuusd borstbeen en gekneusde long. Dus dat bevestigd door erkende medici alleen maar de roekeloosheid en doelbewuste actie van van bommel. Ik vind dat Ruben hier best zich mag tegen verdedigen in de media. Het is geen eenrichtingsverkeer in het voetbal. Van bommels reputatie is al aardig besmeurd zo nog voordat hij evt. een stap na het buitenland gaat maken heeft hij al beschadigd imago. Vind dit niet kunnen dit.
@Creadijk heb je een klap van de molen gehad ofzo. Sowieso had Bommeltje er met rood af gemoeten. Sowieso na de tweede tackel die hij drie minuten later maakte op de 16. Sowieso gebeurt dit niet, want PSV en ook Feyenoord worden beschermd door de met PSVers en Feyenoorders doorspekte KNVB
PSV supporters zijn blijkbaar dom want hij had wel degelijk ook last van zijn hoofd. Alleen dit was erger en dit heeft ook schade opgeleverd. Maargoed denk ook dat veel PSV'ers het ook wel een prima actie vonden als ik het soms eens lees. Tevens het is ook niet dat PSV er ook geen profeit uit heeft gehaald.