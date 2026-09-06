‘Sander van der Eijk benadeelde PSV in topper tegen Ajax’

Supporters van PSV suggereren dat hun ploeg zaterdagavond is benadeeld in de topper tegen Ajax (1-3). Dat heeft alles te maken met de blessure-update waarmee Ajax zondag naar buiten is getreden over .

Bouwman werd zaterdagavond in de tachtigste minuut van de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3) hard geraakt door Ruben Bommel. De PSV-aanvaller kwam met hoge snelheid het duel in, terwijl de Ajax-verdediger met zijn hoofd naar de bal ging. Bouwman bleef na de botsing op de grond liggen en moest uiteindelijk de strijd staken.

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Ajax had op dat moment al vijf keer gewisseld. Scheidsrechter Sander van der Eijk liet echter een zogenoemde witte wissel toe: een extra wissel bij een vermoedelijk ernstig hoofdletsel of een hersenschudding. Daardoor konden de Amsterdammers het duel volmaken met elf man.

Tijdens de wedstrijd klonken er vanaf de reservebank van PSV al protesten tegen de beslissing van Van der Eijk om een witte wissel toe te laten. Een dag later suggereren fans van de Eindhovenaren dat die protesten misschien wel terecht waren: Bouwman blijkt namelijk geen hoofdblessure opgelopen te hebben, maar een gekneusd borstbeen en een gekneusde long.

“Volgens de update vanuit Ajax heeft Bouwman een gekneusde long en geneusd borstbeen. Dat valt gelukkig dus wel mee. Hoe kan het dan een witte wissel zijn geweest? Dat is alleen bij een hoofdblessure”, schrijft een fan van PSV bijvoorbeeld op X. Iemand anders schrijft: “Man mankeert niks aan z’n hoofd? Waarom dan witte wissel cadeau gekregen?”