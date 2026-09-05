PSV verslaat Ajax in verhitte topper in Amsterdam

PSV heeft de volle buit overgehouden aan de eerste topper van het seizoen 2026/27, uit bij Ajax. In de Johan Cruijff ArenA was het bij rust 1-2 voor de landskampioen, mede door de eerste PSV-goal van . In de tweede helft sloeg de vlam vlak voor tijd in de pan en zorgde uiteindelijk voor de beslissing: 1-3.

PSV had niet lang nodig om de ban te breken in Amsterdam. Sterker nog: uit de allereerste aanval was het al raak voor de landskampioen. Ivan Perisic leidde de treffer in met een indraaiende voorzet richting tweede paal, waar Ruben van Bommel met het hoofd breed legde op de vrijstaande Ricardo Pepi. De Amerikaan kopte vervolgens van dichtbij de 0-1 hoog tegen de touwen. Er stonden op dat moment amper vijf minuten op de klok.

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Ajax was even van slag, maar kwam na een kwartiertje toch beter in de wedstrijd. Steven Berghuis miste een eerste kans op de gelijkmaker. Na een goede actie van Aaron Bouwman stuitte de routinier op de goed uitgekomen Matej Kovár. Even later schoot Oscar Gloukh in kansrijke positie hoog over. Halverwege de eerste helft was het echter alsnog gelijk. Tolu Arokodare werd aangespeeld in de zestien en legde klaar voor Davy Klaassen, die kon met een tackle van de bal worden gezet maar daarna nam Tolu weer over en frommelde hij de bal in de verre hoek achter Kovár: 1-1.

Berghuis liet vervolgens een enorme kans liggen om Ajax de voorsprong te bezorgen, toen Kovár redding bracht op een schot van Julian Brandt. De rechtsbuiten had de hoek voor het uitzoeken in de rebound, maar mikte de bal naast het lege doel. Ook Klaassen kreeg daarna nog een mogelijkheid (naast), maar in de laatste fase voor rust trok PSV het spel weer naar zich toe. Perisc schoot op aangeven van Til maar net over en ook Noah Fernandez had het vizier niet op scherp, maar Lutsharel Geertruida was op slag van rust wél succesvol. Na een weggekopte hoekschop kreeg de oud-Feyenoorder de bal in de blessuretijd van de eerste helft voor zijn voeten. Met een fraaie volley uit stand vond Geertruida met een mooie boog de verre hoek, waardoor PSV luttele seconden later met een 1-2 voorsprong de kleedkamer op mocht zoeken.

Met één wissel aan PSV-zijde - Paul Wanner verving Fernandez - begonnen beide ploegen een kwartiertje later aan de tweede helft. Ajax had in de eerste minuten de overhand, maar Klaassen kon net niet profiteren van moeizaam uitverdedigen van Van Bommel en Brandt mikte van buiten de zestien over. Sánchez greep even later in en bracht debutant Sofyan Amrabat en Marcos Leonardo binnen de lijnen, als vervangers van Gloukh en Klaassen. Kansen bleven daarna aan beide zijden schaars, ook toen Tolu en Berghuis plaats moesten maken voor Kasper Dolberg en een tweede debutant: Viktor Tsygankov.

Ook PSV bracht na een uur twee verse krachten: Sven Mijnans en Esmir Bajraktarevic, zij namen de plaats in van Pepi en de wat verongelijkt reagerende Perisic. Later mochten ook Filip Kostic en Ryan Flamingo nog hun opwachting maken, terwijl Jorthy Mokio vanwege kramp niet verder kon en Abdellah Ouazane hem kwam vervangen.

In de slotfase was het beste er ondanks de vele wissels bij beide ploegen wel vanaf. Wel werd het nog even onvriendelijk, toen Van Bommel bij een luchtduel hard inkwam en Bouwman op het hoofd raakte. De Ajax-verdediger bleef aangeslagen liggen, waarop een opstootje ontstond waarbij meerdere wisselspelers het veld in kwamen en scheidsrechter Sander van der Eijk meerdere gele kaarten trok. Bouwman moest de strijd staken, omdat het om een hoofdblessure ging kreeg Ajax een zesde wisselmogelijkheid. Daardoor kon Sánchez met Thilo Kherer nóg een debutant binnen de lijnen brengen en bracht Bosz met Yarek Gasiorowski (voor Armando Obispo) nog een verse kracht binnen de lijnen.

Terwijl de blessuretijd al was ingegaan zorgde Bajraktarevic voor de beslissing. De Bosniër werd aangespeeld door Mijnans, ging in de zestien buitenom en trof vervolgens doel met een laag schot in de verre hoek, dat buiten bereik van Ter Stegen via de paal binnen ging: 1-3.