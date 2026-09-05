Live voetbal 3

PSV verslaat Ajax in verhitte topper in Amsterdam

5 september 2026, 22:00
Ruben van Bommel en Youri Baas
Foto: © Imago
21 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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PSV heeft de volle buit overgehouden aan de eerste topper van het seizoen 2026/27, uit bij Ajax. In de Johan Cruijff ArenA was het bij rust 1-2 voor de landskampioen, mede door de eerste PSV-goal van Lutsharel Geertruida. In de tweede helft sloeg de vlam vlak voor tijd in de pan en zorgde Esmir Bajraktarevic uiteindelijk voor de beslissing: 1-3.

PSV had niet lang nodig om de ban te breken in Amsterdam. Sterker nog: uit de allereerste aanval was het al raak voor de landskampioen. Ivan Perisic leidde de treffer in met een indraaiende voorzet richting tweede paal, waar Ruben van Bommel met het hoofd breed legde op de vrijstaande Ricardo Pepi. De Amerikaan kopte vervolgens van dichtbij de 0-1 hoog tegen de touwen. Er stonden op dat moment amper vijf minuten op de klok.

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Ajax was even van slag, maar kwam na een kwartiertje toch beter in de wedstrijd. Steven Berghuis miste een eerste kans op de gelijkmaker. Na een goede actie van Aaron Bouwman stuitte de routinier op de goed uitgekomen Matej Kovár. Even later schoot Oscar Gloukh in kansrijke positie hoog over. Halverwege de eerste helft was het echter alsnog gelijk. Tolu Arokodare werd aangespeeld in de zestien en legde klaar voor Davy Klaassen, die kon met een tackle van de bal worden gezet maar daarna nam Tolu weer over en frommelde hij de bal in de verre hoek achter Kovár: 1-1.

Berghuis liet vervolgens een enorme kans liggen om Ajax de voorsprong te bezorgen, toen Kovár redding bracht op een schot van Julian Brandt. De rechtsbuiten had de hoek voor het uitzoeken in de rebound, maar mikte de bal naast het lege doel. Ook Klaassen kreeg daarna nog een mogelijkheid (naast), maar in de laatste fase voor rust trok PSV het spel weer naar zich toe. Perisc schoot op aangeven van Til maar net over en ook Noah Fernandez had het vizier niet op scherp, maar Lutsharel Geertruida was op slag van rust wél succesvol. Na een weggekopte hoekschop kreeg de oud-Feyenoorder de bal in de blessuretijd van de eerste helft voor zijn voeten. Met een fraaie volley uit stand vond Geertruida met een mooie boog de verre hoek, waardoor PSV luttele seconden later met een 1-2 voorsprong de kleedkamer op mocht zoeken.

Met één wissel aan PSV-zijde - Paul Wanner verving Fernandez - begonnen beide ploegen een kwartiertje later aan de tweede helft. Ajax had in de eerste minuten de overhand, maar Klaassen kon net niet profiteren van moeizaam uitverdedigen van Van Bommel en Brandt mikte van buiten de zestien over. Sánchez greep even later in en bracht debutant Sofyan Amrabat en Marcos Leonardo binnen de lijnen, als vervangers van Gloukh en Klaassen. Kansen bleven daarna aan beide zijden schaars, ook toen Tolu en Berghuis plaats moesten maken voor Kasper Dolberg en een tweede debutant: Viktor Tsygankov.

Ook PSV bracht na een uur twee verse krachten: Sven Mijnans en Esmir Bajraktarevic, zij namen de plaats in van Pepi en de wat verongelijkt reagerende Perisic. Later mochten ook Filip Kostic en Ryan Flamingo nog hun opwachting maken, terwijl Jorthy Mokio vanwege kramp niet verder kon en Abdellah Ouazane hem kwam vervangen.

In de slotfase was het beste er ondanks de vele wissels bij beide ploegen wel vanaf. Wel werd het nog even onvriendelijk, toen Van Bommel bij een luchtduel hard inkwam en Bouwman op het hoofd raakte. De Ajax-verdediger bleef aangeslagen liggen, waarop een opstootje ontstond waarbij meerdere wisselspelers het veld in kwamen en scheidsrechter Sander van der Eijk meerdere gele kaarten trok. Bouwman moest de strijd staken, omdat het om een hoofdblessure ging kreeg Ajax een zesde wisselmogelijkheid. Daardoor kon Sánchez met Thilo Kherer nóg een debutant binnen de lijnen brengen en bracht Bosz met Yarek Gasiorowski (voor Armando Obispo) nog een verse kracht binnen de lijnen.

Terwijl de blessuretijd al was ingegaan zorgde Bajraktarevic voor de beslissing. De Bosniër werd aangespeeld door Mijnans, ging in de zestien buitenom en trof vervolgens doel met een laag schot in de verre hoek, dat buiten bereik van Ter Stegen via de paal binnen ging: 1-3.

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Stoker
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Idd rood voor Van Bonmel, maar daarvoor werd de schop met noppen vooruit op de knie ban bakraktarevic ook even gemist.

Phantom
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Phantom
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Bal werd gespeeld! Goed kijken jongen.

Veluwe
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Veluwe
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... en ben ik nu de enige die het niet goed ziet? Bouwman geeft toch duidelijk aan dat hij last heeft van zijn ribbenkast en dat is volgens mij geen witte wissel.

Allback
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@Veluwe ja dat vond ik ook vreemd, maaar.. Dat zou anders betekenen dat je gewoon je tegenstander van het veld af mag beuken en je dan gewoon met een man meer nog verder mag ook. Zou een beetje vreemd zijn toch?

Veluwe
291 Reacties
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Veluwe
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Nee, hoe onterecht het ook over komt , dit zijn de regels. Alleen een witte wissel bij een hoofdblessure. Daarom wachten de meeste (ervaren) trainers ook met de 5e wissel tot de laatste 10 minuten.

Quarlon
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100 procent terechte uitslag. Wel mede mogelijk gemaakt door de wissels van de Amsterdamse trainer

Phantom
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100% terecht? Wat heb jij gekeken? Pisvee ging loeren op de counter in de 2e helft.

Veluwe
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Veluwe
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De scheidsrechter is nog niet toe aan deze "grote" wedstrijden in Nederland. Te veel geïmponeerd door de Arena. In de eerste en in de tweede helft had Gaai minstens 1 x geel moeten krijgen en dan mist hij in de 2e helft vervolgens de aanslag van Amrabat op de knie van Baraktarovic. En als kers op de taart geeft hij Van Bommel; geen rood.

Vriendje Stokvis
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Amrabat had ook zeker rood moeten hebben.

Allback
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Hoe kon dit geen rood zijn? Dat je het niet gezien hebt als scheidsrechter ok, maar de VAR?

Vriendje Stokvis
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Die Klaassen ik wilde de rust terugbrengen op het veld. Hij ging helemaal uit zijn plaat.

Kicker
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Kicker
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Als je de kansen niet benut krijg je deksel op de neus. Van Bommel had een dieprode kaart moeten krijgen.

CG
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@Kicker Klopt helemaal!!

dilima1966
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dilima1966
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Niet te geloven wisselen van speler niet goed gaaie Berghuis zakken door het ijs Tolu de beste aan ajax kant wisselen tegen dolberg verkeerde keuze en wat kansen. Laten ze liggen Oscar Gloukh speelde met oogkleppen op marc krijg meer doelpunt om de oren als Paes

John G
6 Reacties
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John G
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@dilima1966 Helemaal met je eens. Over het hele veld staan ze 1 op 1, dan moet je voor de lange bal een aanspeelpunt houden. Wij zullen het wel niet snappen.

CG
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Ik ben ook heel erg over de VAR & Co. Waar is de VAR dan eigenlijk voor??? En de scheidsrechter was ver ondermaats van niveau!!

Voetbalfanaat
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Als neutrale toeschouwer heb ik genoten van deze wedstrijd waarbij twee ploegen aanvallend voetbal speelde. Ik vindt wel dat van Bommel rood had moeten krijgen en dat zowel de scheidsrechter als de VAR hierin gefaald hebben.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Stoker
268 Reacties
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Stoker
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Idd rood voor Van Bonmel, maar daarvoor werd de schop met noppen vooruit op de knie ban bakraktarevic ook even gemist.

Phantom
56 Reacties
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Phantom
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Bal werd gespeeld! Goed kijken jongen.

Veluwe
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Veluwe
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... en ben ik nu de enige die het niet goed ziet? Bouwman geeft toch duidelijk aan dat hij last heeft van zijn ribbenkast en dat is volgens mij geen witte wissel.

Allback
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@Veluwe ja dat vond ik ook vreemd, maaar.. Dat zou anders betekenen dat je gewoon je tegenstander van het veld af mag beuken en je dan gewoon met een man meer nog verder mag ook. Zou een beetje vreemd zijn toch?

Veluwe
291 Reacties
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Veluwe
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Nee, hoe onterecht het ook over komt , dit zijn de regels. Alleen een witte wissel bij een hoofdblessure. Daarom wachten de meeste (ervaren) trainers ook met de 5e wissel tot de laatste 10 minuten.

Quarlon
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Quarlon
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100 procent terechte uitslag. Wel mede mogelijk gemaakt door de wissels van de Amsterdamse trainer

Phantom
56 Reacties
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Phantom
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100% terecht? Wat heb jij gekeken? Pisvee ging loeren op de counter in de 2e helft.

Veluwe
291 Reacties
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432 Likes
Veluwe
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De scheidsrechter is nog niet toe aan deze "grote" wedstrijden in Nederland. Te veel geïmponeerd door de Arena. In de eerste en in de tweede helft had Gaai minstens 1 x geel moeten krijgen en dan mist hij in de 2e helft vervolgens de aanslag van Amrabat op de knie van Baraktarovic. En als kers op de taart geeft hij Van Bommel; geen rood.

Vriendje Stokvis
2.065 Reacties
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Vriendje Stokvis
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Amrabat had ook zeker rood moeten hebben.

Allback
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Hoe kon dit geen rood zijn? Dat je het niet gezien hebt als scheidsrechter ok, maar de VAR?

Vriendje Stokvis
2.065 Reacties
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Vriendje Stokvis
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Die Klaassen ik wilde de rust terugbrengen op het veld. Hij ging helemaal uit zijn plaat.

Kicker
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Kicker
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Als je de kansen niet benut krijg je deksel op de neus. Van Bommel had een dieprode kaart moeten krijgen.

CG
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CG
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@Kicker Klopt helemaal!!

dilima1966
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19.170 Likes
dilima1966
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Niet te geloven wisselen van speler niet goed gaaie Berghuis zakken door het ijs Tolu de beste aan ajax kant wisselen tegen dolberg verkeerde keuze en wat kansen. Laten ze liggen Oscar Gloukh speelde met oogkleppen op marc krijg meer doelpunt om de oren als Paes

John G
6 Reacties
766 Dagen lid
53 Likes
John G
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@dilima1966 Helemaal met je eens. Over het hele veld staan ze 1 op 1, dan moet je voor de lange bal een aanspeelpunt houden. Wij zullen het wel niet snappen.

CG
3.898 Reacties
1.139 Dagen lid
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CG
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Ik ben ook heel erg over de VAR & Co. Waar is de VAR dan eigenlijk voor??? En de scheidsrechter was ver ondermaats van niveau!!

Voetbalfanaat
751 Reacties
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Voetbalfanaat
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Als neutrale toeschouwer heb ik genoten van deze wedstrijd waarbij twee ploegen aanvallend voetbal speelde. Ik vindt wel dat van Bommel rood had moeten krijgen en dat zowel de scheidsrechter als de VAR hierin gefaald hebben.

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Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
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