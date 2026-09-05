Sander van der Eijk had in de topper tussen Ajax en PSV rood moeten trekken voor Ruben van Bommel, zo vinden de analisten van ESPN. De PSV-aanvaller kwam tien minuten voor tijd snoeihard in botsing met verdediger Aaron Bouwman, die de strijd uiteindelijk met een flinke bult onder zijn oog moest staken.
Bij een luchtduel kwam Van Bommel te laat invliegen bij Bouwman, die vervolgens stevig geraakt werd in het gezicht. De Ajax-verdediger ging gelijk naar de grond, terwijl om hem heen een enorm tumult losbarstte waarbij meerdere wisselspelers van beide elftallen het veld in kwamen. Van der Eijk trok vanwege de ongeregeldheden meerdere gele kaarten, waaronder voor Van Bommel. Dat was echter voor zijn vechtpartijtje met Youri Baas, niet voor zijn actie ten opzichte van Bouwman.
"Ik snap echt niet dat de VAR hier niet op de lijn komt", zegt Arnold Bruggink in de nabeschouwing bij ESPN. "Dit was absoluut een rode kaart", meent de oud-voetballer. "Hij weet al dat hij de bal niet meer kan halen", vult presentator Jan Joost van Gangelen aan. "Nee, zeker, en hij kan ook niet meer terug", beaamt Bruggink. "Dat dít geen rood is...", mengt Marciano Vink zich in het gesprek. "Bouwman heeft echt mazzel hoor, zegt Bruggink.
Vink vraagt zich vervolgens af hoe scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen het recht gaat praten dat de actie van Van Bommel onbestraft bleef. Hugo Borst weet echter meer: "Nee, nee, nee, daar heb ik al contact mee gehad. Die is het ermee eens dat het rood was. Dit is een fout", zegt de AD-journalist.
Over Van der Eijk zegt Borst: "Deze man is voor de leeuwen gegooid, deze scheidsrechter. Ik was op zich nog wel een beetje positief, maar Arnold was geen fan van deze scheidsrechter. Ik kan hem geen ongelijk geven." Het deed de journalist denken aan een beruchte overtreding van bijna 45 jaar geleden: "Dit is werkelijk een overtreding... 1982, Schumacher - Battiston. Dit is een moordaanslag. Ik zal één ding zeggen: ik ben iemand die regelmatig psychologen en psychiaters consulteert. Ik raad Van Bommel aan om dat ook te doen. Hij verliest zichzelf, dat heb ik in mijn leven ook best vaak gedaan. Dit is een absúrde kortsluiting, daar moet je wat aan doen. Dat is echt absurd", aldus Borst.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.