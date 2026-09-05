Sander van der Eijk had in de topper tussen Ajax en PSV rood moeten trekken voor , zo vinden de analisten van ESPN. De PSV-aanvaller kwam tien minuten voor tijd snoeihard in botsing met verdediger , die de strijd uiteindelijk met een flinke bult onder zijn oog moest staken.

Bij een luchtduel kwam Van Bommel te laat invliegen bij Bouwman, die vervolgens stevig geraakt werd in het gezicht. De Ajax-verdediger ging gelijk naar de grond, terwijl om hem heen een enorm tumult losbarstte waarbij meerdere wisselspelers van beide elftallen het veld in kwamen. Van der Eijk trok vanwege de ongeregeldheden meerdere gele kaarten, waaronder voor Van Bommel. Dat was echter voor zijn vechtpartijtje met Youri Baas, niet voor zijn actie ten opzichte van Bouwman.

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"Ik snap echt niet dat de VAR hier niet op de lijn komt", zegt Arnold Bruggink in de nabeschouwing bij ESPN. "Dit was absoluut een rode kaart", meent de oud-voetballer. "Hij weet al dat hij de bal niet meer kan halen", vult presentator Jan Joost van Gangelen aan. "Nee, zeker, en hij kan ook niet meer terug", beaamt Bruggink. "Dat dít geen rood is...", mengt Marciano Vink zich in het gesprek. "Bouwman heeft echt mazzel hoor, zegt Bruggink.

Vink vraagt zich vervolgens af hoe scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen het recht gaat praten dat de actie van Van Bommel onbestraft bleef. Hugo Borst weet echter meer: "Nee, nee, nee, daar heb ik al contact mee gehad. Die is het ermee eens dat het rood was. Dit is een fout", zegt de AD-journalist.

Over Van der Eijk zegt Borst: "Deze man is voor de leeuwen gegooid, deze scheidsrechter. Ik was op zich nog wel een beetje positief, maar Arnold was geen fan van deze scheidsrechter. Ik kan hem geen ongelijk geven." Het deed de journalist denken aan een beruchte overtreding van bijna 45 jaar geleden: "Dit is werkelijk een overtreding... 1982, Schumacher - Battiston. Dit is een moordaanslag. Ik zal één ding zeggen: ik ben iemand die regelmatig psychologen en psychiaters consulteert. Ik raad Van Bommel aan om dat ook te doen. Hij verliest zichzelf, dat heb ik in mijn leven ook best vaak gedaan. Dit is een absúrde kortsluiting, daar moet je wat aan doen. Dat is echt absurd", aldus Borst.