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Klaassen onthult wat Van der Eijk zei over Van Bommel

5 september 2026, 22:33
Davy Klaassen
Foto: © ESPN
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Davy Klaassen onthult na de topper Ajax - PSV (1-3) wat scheidsrechter Sander van der Eijk tegen hem zei over de botsing tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman. Waar de Ajax-aanvoerder én de analisten van ESPN vinden dat de PSV-aanvaller daarvoor rood had moeten krijgen, kwam de arbiter met een compleet andere lezing.

Bij een luchtduel, zo'n tien minuten voor tijd, kwam Van Bommel te laat invliegen bij Bouwman, die vervolgens stevig geraakt werd in het gezicht. De Ajax-verdediger ging gelijk naar de grond, terwijl om hem heen een enorm tumult losbarstte waarbij meerdere wisselspelers van beide elftallen het veld in kwamen. Van der Eijk trok vanwege de ongeregeldheden meerdere gele kaarten, waaronder voor Van Bommel. Dat was echter voor zijn vechtpartijtje met Youri Baas, niet voor zijn actie ten opzichte van Bouwman.

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Klaassen was op dat moment al gewisseld, maar liet zich vanaf de zijllijn niet onbetuigd. Na afloop van de wedstrijd meldt de aanvoerder zich voor de camera's van ESPN, waar hij verslaggever Milan van Dongen te woord staat. Als die vraagt wat Klaassen precies zag, vertelt de middenvelder: "Ik zag dat Van Bommel eigenlijk net te laat vol op Aaron inklapte. Voor mij is het niks anders dan rood, maar misschien ben ik heel gek daarin." Van Dongen verzekert Klaassen echter: "In de studio vonden ze het ook een rode kaart, dus het is niet een hele gekke mening."

Van Dongen vraagt vervolgens naar de ongeregeldheden tussen beide selecties - wisselspelers incluis - die ontstonden na de botsing tussen Van Bommel en Bouwman. "Nou ja, ik ging erin om het allemaal rustig te houden. Maar toen zag ik Aaron ook liggen en vroeg ik aan de scheids: Wat gaan we doen? Wat is dit? Maar hij noemde het 'ongelukkig'. Ja, daar moet je het dan maar mee doen. Hij is de scheids...", zegt Klaassen.

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Ajax
1 - 3
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
3
1
2025/2026
Ajax
31
8
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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DS
PT
2
Feyenoord
5
6
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PSV
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4
Ajax
3
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