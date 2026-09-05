De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is zaterdagavond definitief gestaakt, na twee onderbrekingen. Nadat vuurwerk en andere voorwerpen het veld op werden gegooid, trok scheidsrechter Martin van den Kerkhof zijn conclusies.

De onrust op de tribune ontstond vlak nadat Victor Edvardsen in de 58ste minuut de derde treffer van Go Ahead Eagles (0-3) had gemaakt. Een aantal supporters leek zich te verschuilen achter een wit doek met twee gaten erin. Vanaf de Bunnikside waren vervolgens eerst twee harde knallen te horen, waarna een derde knal volgde. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof greep daarop meteen in en legde de wedstrijd stil.

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Na een onderbreking van ruim twintig minuten werd de wedstrijd weer hervat. Utrecht kwam terug tot 1-3, maar even later werd van alles op het veld gegooid en volgde een nieuwe staking. Het duurde vervolgens lang voordat het definitieve besluit werd genomen om de wedstrijd geheel te staken, maar dat gebeurde wel. Daarom zullen de resterende 25 minuten waarschijnlijk op een later moment worden uitgespeeld.

Voor FC Utrecht betekende het een groot dieptepunt tijdens een toch al moeizame avond. De ploeg van trainer Anthony Correia was juist sterk aan de wedstrijd begonnen en drong Go Ahead Eagles in de openingsfase terug. Na achttien minuten sloeg de wedstrijd echter om.

Go Ahead Eagles loopt uit tegen FC Utrecht

Mathis Suray opende de score namens de bezoekers. Go Ahead koos bij een hoekschop voor een korte variant, waarna Suray van afstand hard uithaalde. Doelman Vasilis Barkas had geen antwoord en zag FC Utrecht na een veelbelovende start op achterstand komen.

De thuisploeg probeerde zich daarna te herstellen en kreeg nog mogelijkheden via onder anderen Davy van den Berg en Dani de Wit, maar een gelijkmaker bleef uit. Na rust kreeg FC Utrecht vrijwel direct een grote mogelijkheid toen Adrian Blake na een snelle uitbraak naast schoot.

Niet veel later viel aan de andere kant juist de 0-2. Barkas wist een eerste poging nog te keren, maar Søren Tengstedt kon de rebound vervolgens in een vrijwel leeg doel werken.

FC Utrecht zocht daarna naar aansluiting en kreeg via Blake en De Wit mogelijkheden om iets terug te doen. De bal wilde er echter niet in. In de 58ste minuut maakte Edvardsen de problemen voor de thuisploeg nog groter door de 0-3 binnen te werken.

Vuurwerk zorgt voor directe onderbreking

Kort na die derde tegentreffer liep de frustratie op de tribunes hoog op. Vanuit de Bunnikside klonken meerdere harde knallen. Na de derde knal besloot Van den Kerkhof dat er niet verder kon worden gespeeld en werd de wedstrijd stilgelegd. Na een onderbreking van twintig minuten werd het duel hervat, maar daarna ging het weer mis.

FC Utrecht begon het duel als nummer zeventien van de Eredivisie met één punt en was juist op zoek naar herstel na de 1-6 nederlaag tegen PSV.