Hugo Borst is totaal niet te spreken over Feyenoord-aanvaller . Te midden van alle ontwikkelingen rond de belangstelling van Al-Ittihad kwam de Algerijnse aanvoerder op de dag van de wedstrijd tegen N.E.C. tot twee keer toe te laat, waardoor trainer Giovanni van Bronckhorst hem buiten de selectie hield.

Al-Ittihad heeft er een recordbedrag voor over om Hadj Moussa naar Saudi-Arabië te halen. Naar verluidt ligt er inmiddels een voorstel op tafel ter hoogte van 37,5 miljoen euro. Ter vergelijking: Mats Wieffer is op dit moment de duurste Feyenoord-speler aller tijden. Hij leverde de Rotterdammers 32 miljoen euro op bij zijn overstap naar Brighton & Hove Albion.

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Zonder Hadj Moussa was Feyenoord zaterdagmiddag met 1-3 te sterk voor N.E.C. In De Eretribune op ESPN komt het gedrag van de Algerijn later op de avond ter sprake. "Jezus, oooh", reageert Borst als Aletha Leidelmeijer vertelt wat zich voordeed. "Dat is een provocatie. Heel onprofessioneel. Dit gebeurt, jammer genoeg. Ook ten opzichte van je teamgenoten is het buitengewoon onsportief. Je speelt potverdorie tegen N.E.C.!", aldus de journalist en AD-columnist.

Borsts tafelgenoot Arnold Bruggink vermoedt op zijn beurt dat Hadj Moussa zichzelf juist in de voet schiet, als hij denkt dat hij op deze manier een lucratieve overstap naar Saudi-Arabië kan afdwingen. "Ik denk dat Feyenoord nu juist denkt: Weet je wat jij doet? Jij blijft maar lekker zitten", denkt de oud-voetballer. Bruggink looft de toelichting die Van Bronckhorst gaf voor de camera's van ESPN: "Hoe hij zich in dat interview heeft opgesteld, dat is echt hoe Van Bronckhorst is. Een gentleman pur sang."