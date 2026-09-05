en Feyenoord hadden de afspraak dat de Rotterdammers mee zouden werken aan een transfer, zo onthult De Telegraaf zaterdagavond. De Algerijn zag een bod van Al-Ittihad afgewezen worden door Dévy Rigaux en is daar ‘zwaar ontstemd’ over.

Al-Ittihad meldde zich ná de Nederlandse Deadline Day bij Feyenoord met gigantische biedingen op Hadj Moussa. De Rotterdammers gingen niet akkoord met een voorstel van liefst 37,5 miljoen euro. Daar is de aanvaller niet blij mee, en dat liet hij merken op de wedstrijddag tegen NEC. Hij kwam tweemaal te laat en zat daardoor niet bij de selectie. Giovanni van Bronckhorst legde uit hoe hij naar de situatie kijkt.

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Die boosheid lijkt te zijn ontstaan door een vermeende afspraak van Feyenoord met Hadj Moussa. “Zijn boosheid en teleurstelling zit volgens zijn entourage in het feit dat Feyenoord hem vorig jaar verzocht om niet naar Benfica te vertrekken en nog een jaar in De Kuip te blijven. Daarna, deze zomer dus, zou de club dan wel bereid zijn mee te werken aan een transfer”, schrijft De Telegraaf.

Opvallend is dat de clubleiding van de Rotterdammers geen boodschap heeft aan deze afspraak. Het lijkt erop dat Hadj Moussa gewoon bij Feyenoord blijft. “Ik weet niet of hij ontevreden is. Ik heb wel gehoord dat die transfer er niet komt. Hij is speler van Feyenoord en heeft zijn waarde bewezen. Ik ga morgen met hem praten, want Anis kan en moet belangrijk zijn voor het team”, sprak Van Bronckhorst na NEC – Feyenoord.