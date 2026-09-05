Feyenoord wint zonder Hadj Moussa van N.E.C. na heerlijke tweede helft

Feyenoord heeft zaterdagmiddag een knappe zege geboekt op bezoek bij NEC. De Rotterdammers, die deze week afscheid namen van Ayase Ueda en Anis Hadj Moussa misten wegens transferperikelen, wonnen met 1-3 in De Goffert, waarin vooral de tweede helft voor spektakel zorgde.

Bij N.E.C. ruimde trainer Dick Schreuder onder meer basisplaatsen in voor zomeraanwinsten Almugera Kabar en Kaj Sierhuis, terwijl ook routinier Bram Nuytinck aan de aftrap verscheen. Perr Schuurs, die vorig weekend een absolute droomrentree beleefde na bijna drie jaar blessureleed, begon derhalve opnieuw op de bank. Bij Feyenoord ontbrak Anis Hadj Moussa in de wedstrijdselectie, omdat hij te midden van alle perikelen rond de interesse van Al-Ittihad op de wedstrijddag tot twee keer toe te laat was gekomen. Giovanni van Bronckhorst schoof Gaoussou Diarra daarom door naar de rechtsbuitenpositie, waardoor aanvoerder Luciano Valente links voorin belandde.

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N.E.C. had het in de openingsfase lastig met Feyenoord, al konden de Rotterdammers het balbezit niet omzetten in kansen. Het eerste noemenswaardige moment van de wedstrijd volgde na een kwartier, toen Mika Mármol opstoomde en het zijnet raakte. In die actie gleed Bram Nuytinck stevig door op de linksback, maar Allard Lindhout zag daar geen overtreding in. Online was er daarentegen wel veel verbazing over de arbitrale beslissing van de scheidsrechter.

Lang was het wachten op de eerste écht grote kans van beide ploegen. Sterker nog: de gehele eerste helft leverde niet eens één mogelijkheid op voor N.E.C. en Feyenoord. Het spel lag vaak stil, terwijl zowel de thuisploeg als de bezoekers ontzettend slordig waren in balbezit. 0-0 was dan ook een meer dan logische tussenstand.

Spektakel

Waar de eerste helft geen spektakel opleverde, toonde de tweede helft een totaal ander gezicht. De man in vorm, Gjivai Zechiël, opende de score, nadat hij een voorzet vanaf links achter Gonzalo Crettaz frommelde. Amper drie minuten later was het alweer gelijk, na een fraaie knal van Darko Nejasmic in de benedenhoek.

Daarna was het weer de beurt aan de Rotterdammers, toen het – niet voor het eerst – helemaal openlag in de verdediging van N.E.C. Zechiël zette koers naar het doel en gaf de bal vervolgens mee aan Luciano Valente, die koel bleef in de één tegen één. Feyenoord nam direct afstand, en hoe. Debutant Jerayno Schaken, in de ploeg gekomen voor de verguisde Gaoussou Diarra, krulde de bal heerlijk achter Crettaz. Zo stond het binnen twintig minuten in de tweede helft plots 1-3.

Niet veel later had het ook zomaar weer 2-3 kunnen staan, maar een dramatische aanname van doelman Tjark Ernst werd niet fataal. Vervolgens was Valente dicht bij zijn tweede, maar kwam hij niet voorbij de N.E.C.-doelman. In de slotfase kwamen de Rotterdammers niet meer voor doel van de Nijmegenaren, al kon de thuisploeg ook niet echt een vuist meer maken. Zo bleef het bij 1-3.