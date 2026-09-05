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Willem II-aanwinst nú al vergeleken met man van 145 miljoen

5 september 2026, 18:00
Chido Obi poseert in het shirt van Willem II
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Willem II heeft met Chido Obi-Martin opnieuw een potentiële wereldtopper in huis gehaald. Voormalig Eredivisie-spits Mads Junker vergelijkt de achttienjarige huurling van Manchester United in gesprek met ESPN zelfs met niemand minder dan zijn illustere voorganger bij de Tricolores: Alexander Isak.

De inmiddels 26-jarige Isak streek in de winterstop van het seizoen 2018/19 plotseling neer bij Willem II. De Zweed werd gehuurd van Borussia Dortmund en maakte in Tilburg direct grote indruk, door in 18 wedstrijden namens de club maar liefst 14 keer te scoren. Genoeg voor een nieuwe kans in Dortmund was dat niet, maar via Real Sociedad belandde de Zweed in 2022 bij Newcastle United, dat ruim 75 miljoen euro voor hem overhad. Een jaar geleden volgde een nóg grotere transfer, toen Liverpool Isak voor bijna het dubbele van dat bedrag (145 miljoen euro) naar Anfield haalde. Gisteren (vrijdag) was Isak met twee doelpunten nog de grote man tegen Ipswich Town (0-2 winst), waarbij ook Cody Gakpo behoorlijk van zich deed spreken.

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Op Deadline Day presenteerde Willem II op de valreep nog een opvallende naam. Obi wordt voor de rest van het seizoen namelijk gehuurd van Manchester United, nadat de aanvaller eerder deze zomer nog werd gelinkt aan Feyenoord. De jonge spits, met Deense en Nigeriaanse roots, speelde eerst in de jeugdopleiding van Arsenal en maakte daar al naam als absolute goalgetter. In de zomer van 2024 trok hij naar Manchester United, waar Obi afgelopen seizoen zijn debuut in het eerste maakte en uiteindelijk zelfs tot acht optredens in de hoofdmacht kwam. Het idee is dat de aanvaller dit seizoen verder rijpt in de Eredivisie, zodat hij volgend jaar mogelijk klaar is voor een volgende stap op Old Trafford.

Junker, die in Nederland zijn doelpunten maakte voor Vitesse en Roda JC, volgt Obi als analist voor de Deense televisie op de voet. De 45-jarige oud-spits is lovend over zijn landgenoot: "Ik krijg een beetje Isak-vibes van hem, ook omdat hij nu naar Willem II gaat natuurlijk. Hij is bewegelijk en heeft snelheid. Hij is óók qua spel een beetje een type Isak. Hij is doelgericht en kan zelfs vanaf de zijkant spelen", zegt Junker tegen ESPN. Toch gaat het de Deen te ver om Obi nú al als 'de nieuwe Isak' te bestempelen. "Lastig te zeggen. Het belangrijkste is dat hij nu veel speeltijd krijgt", klinkt het voorzichtig. "Hij zal veel aandacht krijgen, omdat hij van het grote Manchester United komt. Daar komen ook bepaalde verwachtingen bij kijken. Ik denk dat de Eredivisie hem goed zal liggen. Met zijn snelheid en beweeglijkheid kan hij daar veel problemen veroorzaken. Ik verwacht dat hij zijn doelpunten ook daar gaat maken", besluit Junker.

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Een jaar daar daarna zullen de top drie van Nederland aankloppen voor Chido Obi-Martin

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.106 Reacties
1.181 Dagen lid
19.166 Likes
dilima1966
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avatar

Een jaar daar daarna zullen de top drie van Nederland aankloppen voor Chido Obi-Martin

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Chido Obi-Martin

Chido Obi-Martin
Willem II
Team: Willem II
Leeftijd: 18 jaar (29 nov. 2007)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
1
1
2025/2026
Man Utd
0
0
2025/2026
Man Utd
22
13
2024/2025
Man Utd
6
5

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
13
PEC
5
-4
4
14
Telstar
3
-5
3
15
Willem II
3
-6
1
16
ADO
4
-7
1
17
Utrecht
4
-9
1

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