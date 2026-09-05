Engelse media raken niet uitgepraat over Cody Gakpo bij Liverpool

eiste vrijdagavond een hoofdrol op in het duel tussen Ipswich Town en Liverpool. De Nederlander stond met twee assists aan de basis van de 0-2 zege van Liverpool en krijgt na afloop volop lof. Vooral het feit dat hij enkele dagen eerder nog dicht bij een vertrek uit Anfield leek, zorgt voor verbazing in de Britse pers.

Liverpool besliste de wedstrijd op Portman Road al in de openingsfase. Alexander Isak sloeg binnen negen minuten tweemaal toe, beide keren na voorbereidend werk van Gakpo. De Nederlander vond de Zweed eerst met een perfect afgemeten pass en bediende hem enkele minuten later opnieuw, ditmaal met buitenkant voet.

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Daarmee speelde Gakpo een bepalende rol bij de eerste overwinning van Liverpool onder trainer Andoni Iraola. De vleugelspeler had voor zaterdag al een assist en een doelpunt op zijn naam staan in het nieuwe seizoen.

'Bijna onvoorstelbare transferblunder'

Bij The Sun staat Gakpo centraal in het wedstrijdverslag. De krant stelt dat Liverpool bij toeval een enorme fout op de transfermarkt heeft voorkomen. De Nederlander had naar Manchester City of Tottenham Hotspur kunnen vertrekken, terwijl hij volgens The Sun juist een van de spelers is die Iraola hard nodig heeft.

“In een tijd waarin topspitsen schaars zijn en er daardoor krankzinnige bedragen worden betaald, is het eigenlijk niet te bevatten dat Liverpool bereid was Gakpo te verkopen", klinkt het. "Het zegt bovendien weinig goeds over hun transferbeleid. Liverpool heeft dit seizoen bepaald nog niet weten te overtuigen, maar Gakpo was tot dusver wél zijn beste speler.”

Ook de komst van Bradley Barcola veranderde daar niets aan. De recordaankoop maakte na rust zijn debuut, maar werd volgens de krant volledig overschaduwd door Gakpo. Liverpool hield de Nederlander uiteindelijk omdat geen akkoord werd bereikt over Yankuba Minteh (Brighton & Hove Albion) en er twijfels waren rond Ismaïla Sarr (Crystal Palace).

Jamie Carragher zag dezelfde ontwikkeling. De oud-verdediger waarschuwt na afloop dat Barcola een flinke concurrentiestrijd tegemoetgaat. “Barcola gaat het heel moeilijk krijgen om aan spelen toe te komen als Gakpo op deze manier doorgaat”, schrijft Carragher op sociale media.

Aanvoerder Virgil van Dijk benadrukt eveneens hoe belangrijk zijn landgenoot is. “Cody was geweldig. Hij is belangrijk voor ons en dat zal hij dit seizoen ook blijven. Dat heeft hij vandaag laten zien, maar vorige week ook al en eigenlijk de afgelopen jaren eveneens.”

Hoge cijfers voor Gakpo

Ook ESPN is onder de indruk. Gakpo krijgt een 8 voor zijn optreden en wordt omschreven als een plaag voor de defensie van Ipswich. Het medium concludeert dat het behouden van Gakpo zomaar een van Liverpools slimste beslissingen van de transferzomer kan blijken.

Bij de Liverpool Echo valt de beoordeling nog hoger uit. Gakpo krijgt een 9. “Dit is waarom Liverpool heeft besloten hem te houden”, klinkt het. "Zijn twee beslissnede passes waren pure klasse."