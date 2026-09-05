PSV probeerde man van 17,5 miljoen vlak voor deadline los te weken

PSV heeft in de slotfase van de transferperiode nog geprobeerd om Ladislav Krejčí over te nemen van Wolverhampton Wanderers. Dat weet het Eindhovens Dagblad te bevestigen na eerdere berichtgeving uit Engeland.

Krejčí was tijdens het afgelopen WK de aanvoerder van de nationale ploeg van Tsjechië en stond bij PSV hoog op de lijst. De Eindhovenaren hebben deze week, vlak voor het verstrijken van de transferdeadline, nog geprobeerd om de Tsjech los te weken bij zijn club Wolverhampton Wanderers. Daar slaagde technisch directeur Earnest Stewart niet in, zo klonk het vrijdagavond in de Engelse media.

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Journalist Rik Elfrink heeft het nieuws inmiddels bevestigd: 'PSV heeft deze week nog geprobeerd om Ladislav Krejčí (27) op te pikken bij Wolves, maar kreeg nul op het rekest. Centrale verdediger en zes. Naam ging al half augustus rond', schrijft hij op sociale media.

17,5 miljoen

Het is onduidelijk of PSV de centrale verdediger wilde huren of permanent wilde overnemen van Wolverhampton Wanderers, dat sinds dit seizoen uitkomt in de Engelse Championship. De Tsjechisch international vertegenwoordigt volgens FootballTransfers een marktwaarde van 17,5 miljoen euro.