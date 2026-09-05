Dat deze spelers (nog) geen transfer hebben gemaakt, had niemand verwacht

Hoe kan het dat híj nog bij deze club speelt? Die vraag geldt voor sommige spelers nu de deadlines van veel transfermarkten zijn gesloten. FCUpdate zoomt in op spelers uit de Nederlandse competities die verrassend genoeg géén stap omhoog hebben gemaakt, daar waar vrijwel iedereen daar op voorhand wel van uitging.

Oké, in landen als Turkije, Portugal (tot vandaag), Saudi-Arabië (6 september) en Griekenland (15 september) is de transfermarkt nog open. Toch zijn verschillende spelers die er afgelopen jaar uitstekend opstonden er niet in geslaagd om een gewenste transfer te maken. Óf de huidige werkgever is er niet in geslaagd om de speler te verkopen. Dat kan ook.

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In dit overzicht maakt FCUpdate een overzicht van spelers uit de Keuken Kampioen Divisie of het rechterrijtje van de Eredivisie die op weg leken naar een transfer, maar verrassend genoeg nog altijd bij hun huidige club spelen.

Jochem Ritmeester van de Kamp (Almere City)

Telstar beleefde vorig seizoen veel plezier aan Jochem Ritmeester van de Kamp. De middenvelder annex aanvaller werd gehuurd van Almere City en was goed voor zeven goals en een assist. De man met een van de mooiste namen in de Nederlandse competities liet nadrukkelijk zien dat hij het hoogste niveau aankon.

Toch speelt hij, in ieder geval tot de winterstop, in de Keuken Kampioen Divisie. Dat bevestigde trainer Anoush Dastgir althans tegenover Omroep Flevoland. Go Ahead Eagles en Sparta Rotterdam toonden interesse in Ritmeester van de Kamp, maar pakten niet door. “Teleurstellend voor hem, want hij wilde de volgende stap maken. Maar ik denk ook wel teleurstellend voor de club, want wij vinden het ook jammer dat we hem niet kunnen verkopen”, aldus Dastgir.

Kévin Monzialo (FC Den Bosch)

Hij was vorig jaar een sensatie in de Keuken Kampioen Divisie en hielp FC Den Bosch eigenhandig naar de play-offs met zeventien goals en twaalf assists: Kévin Monzialo. Hij nam al afscheid van het publiek, maar speelt nog altijd in De Vliert. De Congolese Fransman kon naar Viktoria Plzen, dat 1,3 miljoen euro bood, maar zag daar vanaf.

Ook in de slotdagen van de transfermarkt leek een transfer nabij. Nadat FC Utrecht afzag van de vraagprijs, meldde Real Valladolid zich. De Spaanse club deed verschillende biedingen, maar FC Den Bosch ging niet akkoord. Daarmee loopt de club nu in ieder geval een bedrag van circa 700.000 euro mis op de 26-jarige, wiens contract komende zomer afloopt.

Emmanuel Poku (Almere City)

Almere City hield niet alleen rekening met een vertrek van Ritmeester van de Kamp, maar waarschijnlijk ook van Emmanuel Poku. De aanvaller, broertje van Ernest Poku, maakte vorig jaar indruk in de Keuken Kampioen Divisie. Een stap naar de Eredivisie leek dan ook in de maak.

FC Twente, Go Ahead Eagles en sc Heerenveen waren geïnteresseerd, maar gingen uiteindelijk niet in zee met Poku.

Mohamed Ihattaren (Fortuna Sittard)

Mohamed Ihattaren, die weer volledig is opgebloeid, kende een uitstekend jaar bij Fortuna Sittard en maakte er geen geheim van dat hij een stap wilde maken. Al in april gaf hij tegenover ESPN aan dat hij zijn zinnen had gezet op een transfer. Het bleef de hele zomer rustig rondom de aanvaller annex middenvelder, die Fortuna ook een transfersom (naar verluidt drie miljoen euro) gunde en niet moeilijk ging doen.

Ismaël Baouf (SC Cambuur)

Analisten raakten niet uitgesproken over de prestaties van Ismaël Baouf. De negentienjarige verdediger van Cambuur en jeugdinternational van Marokko werd door onder meer Anco Jansen al naar Feyenoord gepraat. Het had er dan ook alle schijn van dat de stopper komende zomer niet meer te houden was voor de promovendus.

Maar niets is voorlopig minder waar. Baouf speelt nog altijd in Leeuwarden. Of dat te maken heeft met zijn marktwaarde, is de vraag. Henk de Jong liet zich daar vorig seizoen over uit en liet weten dat hij ‘vijf miljoen euro’ moest kosten. Rayo Vallecano had interesse, maar kwam er uiteindelijk niet uit met Cambuur.

Marvin Young (Sparta)

Dat Marvin Young deze zomer niet zou vertrekken, had waarschijnlijk ook niemand verwacht. De verdediger van Sparta werd vorig jaar al gelinkt aan clubs als Ajax en PSV, waarna technisch directeur Gerard Nijkamp ook nog eens aangaf dat hij mee wilde werken aan een transfer. Nijkamp gaf destijds nadrukkelijk aan: “Ik wil met alle plezier tien miljoen vragen voor Young, maar dan weet ik zeker dat-ie volgend seizoen nog voor Sparta speelt.”

Geen vraagprijs van tien miljoen euro dus. Wat zijn waarde dan wel is? FootballTransfersNL schat deze in op 5,3 miljoen euro. Kennelijk is er geen club geweest die aan dat bedrag wilde voldoen, waardoor Young, die tegenwoordig ook weleens op het middenveld moet opdraven, gewoon nog in Het Kasteel te bewonderen is.

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