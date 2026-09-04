FC Barcelona neemt maatregelen tegen Feyenoord-fans

FC Barcelona zal extra veiligheidsmaatregelen nemen rondom het Champions League-duel met Feyenoord. Dat heeft de Spaanse krant Mundo Deportivo vrijdagavond bekendgemaakt.

De Catalaanse club ziet het treffen met Feyenoord als een wedstrijd met een verhoogd risico. Er worden extra maatregelen getroffen om te voorkomen dat Feyenoord-supporters buiten het uitvak terechtkomen in Camp Nou, zo wordt gemeld in Spanje.

Om dat te regelen, worden tickets op naam gezet. Daarnaast zijn de kaarten alleen voor leden van FC Barcelona verkrijgbaar. Ook worden officiële identiteitsdocumenten bij de ingang van het stadion gecontroleerd om te voorkomen dat Feyenoord-supporters in vakken van FC Barcelona terechtkomen.

Artikel gaat verder onder video

Ook buiten het stadion worden extra maatregelen getroffen. Er zal meer beveiliging en politie aanwezig zijn rondom het stadion. Het is niet voor het eerst dat dit gaat gebeuren. Er werden vorig seizoen ook extra veiligheidsmaatregelen genomen toen Newcastle United op bezoek kwam in Camp Nou.

De Champions League-wedstrijd tussen FC Barcelona en Feyenoord vindt woensdagavond plaats. De bal gaat om 18.45 uur rollen in Camp Nou.