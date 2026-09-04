Live voetbal

FC Barcelona neemt maatregelen tegen Feyenoord-fans

4 september 2026, 22:43
Feyenoord-fans bij Sparta
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

FC Barcelona zal extra veiligheidsmaatregelen nemen rondom het Champions League-duel met Feyenoord. Dat heeft de Spaanse krant Mundo Deportivo vrijdagavond bekendgemaakt.

De Catalaanse club ziet het treffen met Feyenoord als een wedstrijd met een verhoogd risico. Er worden extra maatregelen getroffen om te voorkomen dat Feyenoord-supporters buiten het uitvak terechtkomen in Camp Nou, zo wordt gemeld in Spanje.

Om dat te regelen, worden tickets op naam gezet. Daarnaast zijn de kaarten alleen voor leden van FC Barcelona verkrijgbaar. Ook worden officiële identiteitsdocumenten bij de ingang van het stadion gecontroleerd om te voorkomen dat Feyenoord-supporters in vakken van FC Barcelona terechtkomen.

Artikel gaat verder onder video

Ook buiten het stadion worden extra maatregelen getroffen. Er zal meer beveiliging en politie aanwezig zijn rondom het stadion. Het is niet voor het eerst dat dit gaat gebeuren. Er werden vorig seizoen ook extra veiligheidsmaatregelen genomen toen Newcastle United op bezoek kwam in Camp Nou.

De Champions League-wedstrijd tussen FC Barcelona en Feyenoord vindt woensdagavond plaats. De bal gaat om 18.45 uur rollen in Camp Nou.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Anis Hadj Moussa

Feyenoord ontvangt krankzinnig nieuw bod op Hadj Moussa: record verpulverd bij akkoord

  • Gisteren, 11:48
  • Gisteren, 11:48
  • 13
KNVB komt met keihard statement na vuurwerkchaos bij Cambuur-Feyenoord

KNVB komt met keihard statement na vuurwerkchaos bij Cambuur-Feyenoord

  • zo 23 augustus, 21:12
  • 23 aug. 21:12
  • 18
Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux met De Kuip

Feyenoord lijkt uitgewinkeld: 'Alleen nog in de markt voor absolute buitenkansjes'

  • di 1 september, 13:03
  • 1 sep. 13:03
  • 7
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Barcelona - Feyenoord

Barcelona
18:45
Feyenoord
Wordt gespeeld op 9 sep. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
AEK Athens
0
0
0
2
Arsenal
0
0
0
3
Villa
0
0
0
4
Atlético
0
0
0
5
Barcelona
0
0
0
6
FC Bayern
0
0
0
7
Bodø/Glimt
0
0
0
8
Dortmund
0
0
0
9
Club Brugge
0
0
0
10
Como
0
0
0
11
Fenerbahçe
0
0
0
12
Feyenoord
0
0
0
13
Galatasaray
0
0
0
14
Inter
0
0
0
15
LASK
0
0
0
16
Lens
0
0
0
17
Lille
0
0
0
18
Liverpool
0
0
0
19
Man City
0
0
0
20
Man Utd
0
0
0
21
Napoli
0
0
0
22
PSV
0
0
0
23
Paris SG
0
0
0
24
Porto
0
0
0
25
Leipzig
0
0
0
26
Betis
0
0
0
27
Real Madrid
0
0
0
28
Roma
0
0
0
29
Sabah
0
0
0
30
Shakhtar D
0
0
0
31
Slavia
0
0
0
32
Slovan
0
0
0
33
Sporting
0
0
0
34
Stuttgart
0
0
0
35
Viking
0
0
0
36
Villarreal
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws