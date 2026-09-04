Mattéo Guendouzi wordt bestraft door UEFA na chaos in Lyon

is door de UEFA gestraft vanwege zijn misdragingen rondom de wedstrijd tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe. De middenvelder moet de komende wedstrijden vanaf de zijlijn toekijken.

Het waren opmerkelijke taferelen onlangs in Lyon bij de wedstrijd tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe op 26 augustus. Guendouzi heeft een verleden bij de aartsrivaal van Olympique Lyon, namelijk Olympique Marseille. Dat liet hij duidelijk merken in het duel van de play-offs voor de Champions League. De Franse middenvelder zocht de confrontatie met het publiek op, al wordt ook gesteld dat het publiek van Olympique Lyon de confrontatie met Guendouzi opzocht: "90 minuten lang hebben ze mijn familie uitgescholden. Dat raakt je wel", zei Guendouzi daarover.

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Na afloop van de wedstrijd escaleerde de situatie verder, ontstonden er opstootjes en werd Guendouzi aangevlogen door een supporter in de spelerstunnel. Het zorgde voor een hoop commotie en onrust. De UEFA gaf al snel aan dat het de zaak zou onderzoeken. Nu is er een uitspraak gedaan.

Mattéo Guendouzi heeft een schorsing van vier wedstrijden gekregen van de UEFA, waarvan twee voorwaardelijk, zo is vrijdagavond bekendgemaakt in een officieel persbericht. De Franse middenvelder heeft ook een boete van 50.000 euro gekregen.