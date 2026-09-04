Het is nog maar het begin van zijn periode bij Feyenoord, maar Dévy Rigaux krijgt nu al flinke kritiek te verwerken. Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn vrijdag bijzonder kritisch op de nieuwe technisch directeur. Verweij trekt zelfs een pijnlijke vergelijking met Sven Mislintat.

"Ik heb zijn persconferentie van donderdag bekeken en ik houd echt mijn hart vast", begint Verweij vrijdagmiddag in de podcast Kick Off van De Telegraaf. "Ik hoop dat dit niet de nieuwe Sven Mislintat wordt", doelt de journalist op de Duitse directeur die tijdens zijn periode bij Ajax weinig indruk wist te maken. De kritiek op Rigaux heeft alles te maken met het transferbeleid van de Belgische technisch directeur tijdens de afgelopen transferperiode.

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"Hij verschuilt zich achter de regel dat clubs niet met Anis Hadj Moussa mogen praten. Dat is óf ontzettend naïef, want hij weet ook beter, het gebeurt altijd en overal. Ik las óók dat er geen bod van 30 miljoen op Givairo Read zou zijn uitgebracht. Dan verschuilt Rigaux zich achter het officiële bod. Dat was 26 miljoen euro plus 3 miljoen. Daarna was er telefonisch contact en heeft AS Roma gelijk tegen Rigaux gezegd dat ze bereid waren om naar die 30 miljoen te gaan. Maar Rigaux wilde 33 miljoen, plús 4 miljoen, plús 15 procent doorverkoop. En dan roept-ie heel stoer in de media dat het niet is gebeurd."

Verweij vervolgt: "Wat ook een vergelijking is met Mislintat: hij haalt spelers uit de 2. Bundesliga", vervolgt Verweij. "En nog een grote overeenkomst: toen Mislintat binnenkwam bij Ajax, waren een paar collega's helemaal in de wolken. Dat proef je nu ook bij Rigaux. Alsof er een wereldwonder binnen is komen lopen in De Kuip."

'Eigenlijk was het schandalig...'

Valentijn Driessen is eveneens niet te spreken over het functioneren van de Belg: "Het is gewoon een heel gladde prater. Eigenlijk was het schandalig donderdag. Hoe hij sprak over Dennis te Kloese. Hij liet allerlei voorbeelden los over zijn periode bij Feyenoord. Er waren veel te veel spelers, zei hij. Veel te veel salaris, te veel afschrijvingen."

"Rigaux wist wat zijn taak was bij Feyenoord, maar het is nooit over financiën gegaan", vervolgt Driessen. "Maar iedere Nederlandse club moet opleiden. Goedkoop kopen en daarna verkopen. Dat heeft hij niet gedaan. Zo kom je in de problemen. Als hij Read eerder had verkocht, had Feyenoord wél kunnen bewegen op de transfermarkt. Dat is het gewoon."