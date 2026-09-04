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Grote zorgen om Feyenoord? 'Het was schandalig. Ik houd mijn hart vast'

4 september 2026, 19:47   Bijgewerkt: 20:01
Dévy Rigaux
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Het is nog maar het begin van zijn periode bij Feyenoord, maar Dévy Rigaux krijgt nu al flinke kritiek te verwerken. Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn vrijdag bijzonder kritisch op de nieuwe technisch directeur. Verweij trekt zelfs een pijnlijke vergelijking met Sven Mislintat.

"Ik heb zijn persconferentie van donderdag bekeken en ik houd echt mijn hart vast", begint Verweij vrijdagmiddag in de podcast Kick Off van De Telegraaf. "Ik hoop dat dit niet de nieuwe Sven Mislintat wordt", doelt de journalist op de Duitse directeur die tijdens zijn periode bij Ajax weinig indruk wist te maken. De kritiek op Rigaux heeft alles te maken met het transferbeleid van de Belgische technisch directeur tijdens de afgelopen transferperiode.

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"Hij verschuilt zich achter de regel dat clubs niet met Anis Hadj Moussa mogen praten. Dat is óf ontzettend naïef, want hij weet ook beter, het gebeurt altijd en overal. Ik las óók dat er geen bod van 30 miljoen op Givairo Read zou zijn uitgebracht. Dan verschuilt Rigaux zich achter het officiële bod. Dat was 26 miljoen euro plus 3 miljoen. Daarna was er telefonisch contact en heeft AS Roma gelijk tegen Rigaux gezegd dat ze bereid waren om naar die 30 miljoen te gaan. Maar Rigaux wilde 33 miljoen, plús 4 miljoen, plús 15 procent doorverkoop. En dan roept-ie heel stoer in de media dat het niet is gebeurd."

Verweij vervolgt: "Wat ook een vergelijking is met Mislintat: hij haalt spelers uit de 2. Bundesliga", vervolgt Verweij. "En nog een grote overeenkomst: toen Mislintat binnenkwam bij Ajax, waren een paar collega's helemaal in de wolken. Dat proef je nu ook bij Rigaux. Alsof er een wereldwonder binnen is komen lopen in De Kuip."

'Eigenlijk was het schandalig...'

Valentijn Driessen is eveneens niet te spreken over het functioneren van de Belg: "Het is gewoon een heel gladde prater. Eigenlijk was het schandalig donderdag. Hoe hij sprak over Dennis te Kloese. Hij liet allerlei voorbeelden los over zijn periode bij Feyenoord. Er waren veel te veel spelers, zei hij. Veel te veel salaris, te veel afschrijvingen."

"Rigaux wist wat zijn taak was bij Feyenoord, maar het is nooit over financiën gegaan", vervolgt Driessen. "Maar iedere Nederlandse club moet opleiden. Goedkoop kopen en daarna verkopen. Dat heeft hij niet gedaan. Zo kom je in de problemen. Als hij Read eerder had verkocht, had Feyenoord wél kunnen bewegen op de transfermarkt. Dat is het gewoon."

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FCJel
588 Reacties
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FCJel
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Wat zijn dit allemaal weer rare titels op deze site joh. Ik kan me nog herinneren dat fcupdate zich had voorgenomen gewoon normale titels te gebruiken, maar ze zijn nog slechter en triester dan voorheen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FCJel
588 Reacties
1.126 Dagen lid
4.859 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Wat zijn dit allemaal weer rare titels op deze site joh. Ik kan me nog herinneren dat fcupdate zich had voorgenomen gewoon normale titels te gebruiken, maar ze zijn nog slechter en triester dan voorheen.

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