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Feyenoord hakt definitief knoop door over vertrek van Hadj Moussa

4 september 2026, 18:50
Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Anis Hadj Moussa blijft bij Feyenoord, ondanks dat Al-Ittihad een een nieuw bod van 37,5 miljoen heeft uitgebracht op de rechtsbuiten. Dat meldt De Telegraaf vrijdagavond.

Het is al dagen onrustig rondom Hadj Moussa, sinds Al-Ittihad zich op het allerlaatste moment heeft gemeld voor de Algerijn. Er werd eerst een miljoenenbod van 30 miljoen euro uitgebracht, maar dat werd afgewezen door Feyenoord. Nu ligt er volgens De Telegraaf een aanbieding van 37,5 miljoen euro op tafel in De Kuip.

Ondanks dat Feyenoord hiermee zijn transferrecord kan verbreken, gaat technisch directeur Dévy Rigaux hier volgens de ochtendkrant niet aan meewerken. De Rotterdamse club heeft besloten om Hadj Moussa voorlopig te behouden.

Al-Ittihad meldt zich nu bij PSV

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Al-Ittihad schakelt nu dan ook door. De club uit Saudi-Arabië meldt zich bij PSV, waar Esmir Bajraktarevic in beeld is als alternatief voor Hadj Moussa. PSV is volgens De Telegraaf inmiddels op de hoogte gebracht van de interesse. De Eindhovenaren zouden openstaan voor een vertrek van de rechtsbuiten, aangezien de club op dit moment goed bezet is in de voorhoede.

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Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
4
1
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

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