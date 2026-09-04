Live voetbal 1

Heerenveen schrikt van felle reacties op transfer: 'Mensen, gebruik je verstand'

4 september 2026, 17:45
Roberts Uldrikis
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Maak ons je Google-favoriet

Roberts Uldrikis heeft na zijn overstap naar SC Heerenveen de nodige negatieve reacties uit Leeuwarden gekregen. De 28-jarige spits speelde tussen 2021 en 2024 voor SC Cambuur en begrijpt dat zijn keuze voor de Friese rivaal gevoelig ligt. Trainer Robin Veldman ziet tegelijkertijd dat sommige reacties richting zijn nieuwe aanvaller te ver gaan.

Uldrikis werd op de slotdag van de transferperiode door Heerenveen aangetrokken. Zijn contract bij Arminia Bielefeld werd ontbonden, waardoor de Eredivisionist geen transfersom hoefde te betalen. De Let tekende voor één seizoen in het Abe Lenstra Stadion.

Uldrikis reageert op kritiek uit Leeuwarden

Zijn verleden bij Cambuur zorgt ervoor dat niet iedereen in Leeuwarden begrip heeft voor de transfer. Uldrikis heeft die reacties zelf ook gezien.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb veel reacties gekregen. Ook uit Leeuwarden, ja. Zowel positieve als negatieve", wordt hij geciteerd door de Leeuwarder Courant. "Ik begrijp dat mensen een mening hebben over deze transfer. Maar omgekeerd hoop ik ook dat mensen mij begrijpen. Ik ben een profvoetballer, dit is mijn werk en voor mij is Heerenveen een mooie vervolgstap in mijn loopbaan."

Veldman roept supporters op tot gezond verstand

Ook Veldman heeft meegekregen wat de overstap van de voormalig Cambuur-spits heeft losgemaakt. De trainer begrijpt de emoties rond de transfer, maar plaatst vraagtekens bij een deel van de reacties. "Zo'n transfer heeft nu eenmaal impact. Roberts heeft een geweldige tijd in Leeuwarden gehad. Hij heeft nog altijd veel respect voor de mensen daar. Maar hij maakt nu een sportieve keuze."

"Voor Roberts voelde het goed om nu naar SC Heerenveen te komen. Ik begrijp de gevoeligheid van deze transfer. Maar als je ziet wat er op zijn sociale media voorbijkomt, dan denk ik: mensen, gebruik je gezonde verstand", roept hij op. "Gelukkig gaat Roberts daar goed mee om. Hij is 28 jaar en komt op mij over als een rustige jongen. Toch hebben wij als club hier ook een taak. Wij moeten Roberts goed begeleiden."

Uldrikis zit samen met nieuwkomer Marko Farji direct bij de selectie van SC Heerenveen voor het thuisduel met AZ van zondagmiddag.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
KNVB komt met keihard statement na vuurwerkchaos bij Cambuur-Feyenoord

KNVB komt met keihard statement na vuurwerkchaos bij Cambuur-Feyenoord

  • zo 23 augustus, 21:12
  • 23 aug. 21:12
  • 18
Transferoverzicht Eredivisie

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2026/27: alle afgeronde transfers op een rij

  • Gisteren, 00:35
  • Gisteren, 00:35
  • 4
Michel Sanchez

Míchel Sánchez veroorzaakt ophef met opvallende uitspraak: 'Vreselijk'

  • wo 2 september, 15:11
  • 2 sep. 15:11
  • 3
1 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Roberts Uldrikis

Roberts Uldrikis
sc Heerenveen
Team: Heerenveen
Leeftijd: 28 jaar (3 apr. 1998)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bielefeld
10
2
2024/2025
Kallithea
15
1
2024/2025
Bielefeld
6
1
2023/2024
Cambuur
32
12

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Twente
3
4
6
10
Groningen
4
-1
6
11
Heerenveen
4
-1
5
12
Sparta
4
0
4
13
Telstar
3
-5
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws