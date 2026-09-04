Heerenveen schrikt van felle reacties op transfer: 'Mensen, gebruik je verstand'

heeft na zijn overstap naar SC Heerenveen de nodige negatieve reacties uit Leeuwarden gekregen. De 28-jarige spits speelde tussen 2021 en 2024 voor SC Cambuur en begrijpt dat zijn keuze voor de Friese rivaal gevoelig ligt. Trainer Robin Veldman ziet tegelijkertijd dat sommige reacties richting zijn nieuwe aanvaller te ver gaan.

Uldrikis werd op de slotdag van de transferperiode door Heerenveen aangetrokken. Zijn contract bij Arminia Bielefeld werd ontbonden, waardoor de Eredivisionist geen transfersom hoefde te betalen. De Let tekende voor één seizoen in het Abe Lenstra Stadion.

Uldrikis reageert op kritiek uit Leeuwarden

Zijn verleden bij Cambuur zorgt ervoor dat niet iedereen in Leeuwarden begrip heeft voor de transfer. Uldrikis heeft die reacties zelf ook gezien.

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"Ik heb veel reacties gekregen. Ook uit Leeuwarden, ja. Zowel positieve als negatieve", wordt hij geciteerd door de Leeuwarder Courant. "Ik begrijp dat mensen een mening hebben over deze transfer. Maar omgekeerd hoop ik ook dat mensen mij begrijpen. Ik ben een profvoetballer, dit is mijn werk en voor mij is Heerenveen een mooie vervolgstap in mijn loopbaan."

Veldman roept supporters op tot gezond verstand

Ook Veldman heeft meegekregen wat de overstap van de voormalig Cambuur-spits heeft losgemaakt. De trainer begrijpt de emoties rond de transfer, maar plaatst vraagtekens bij een deel van de reacties. "Zo'n transfer heeft nu eenmaal impact. Roberts heeft een geweldige tijd in Leeuwarden gehad. Hij heeft nog altijd veel respect voor de mensen daar. Maar hij maakt nu een sportieve keuze."

"Voor Roberts voelde het goed om nu naar SC Heerenveen te komen. Ik begrijp de gevoeligheid van deze transfer. Maar als je ziet wat er op zijn sociale media voorbijkomt, dan denk ik: mensen, gebruik je gezonde verstand", roept hij op. "Gelukkig gaat Roberts daar goed mee om. Hij is 28 jaar en komt op mij over als een rustige jongen. Toch hebben wij als club hier ook een taak. Wij moeten Roberts goed begeleiden."

Uldrikis zit samen met nieuwkomer Marko Farji direct bij de selectie van SC Heerenveen voor het thuisduel met AZ van zondagmiddag.