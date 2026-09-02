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Ajax-coach Míchel Sánchez ligt onder vuur na 'vreselijke' uitspraak

2 september 2026, 15:11
Michel Sanchez
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Ajax-trainer Míchel Sánchez heeft afgelopen weekend een slechte indruk gemaakt op ESPN-analist Arnold Bruggink. Dat heeft te maken met de uitspraken die de Spaanse oefenmeester deed na Telstar - Ajax (0-4).

Míchel liet zich na afloop van de gewonnen wedstrijd namelijk uitermate positief uit over verdediger Aaron Bouwman: "In mijn ogen heeft hij heel goed gespeeld. Hij moet nog verbeteren in het winnen van duels, het winnen van de tweede bal en zijn lichaamshouding in sommige momenten. Hij is een goed talent en ik verwacht dat hij zal blijven verbeteren, zal blijven leren en blijft werken. Naar mijn mening kan hij dan de nieuwe Virgil van Dijk worden. Dat is zijn speelstijl", zei Míchel onder meer.

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"Ik vind het echt vreselijk dat-ie dat heeft gezegd", geeft Bruggink aan in het ESPN-programma Voetbalpraat. "Maar alleen voor hem, voor Bouwman zelf. Wat hij nu gaat krijgen, is dat iedereen... Dit is echt het slechtste wat je kan doen als trainer: iemand op heel jonge leeftijd vergelijken met een grote speler. Ik denk dat het een slip of the tongue is."

RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing vraagt zich af of Bouwman hier echt last van gaat krijgen: "Volgens mij moet je het niet te groot maken. In Nederland vergelijkt niemand hem toch met Van Dijk? Hij drukt zich ongelukkig uit. Sánchez wil een vergelijking maken, wil iets zeggen over de kwaliteiten van Bouwman en komt er dan heel slecht uit met z'n Engels."

Vind jij dit een onhandige uitspraak van Míchel Sánchez?

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Telstar - Ajax

Telstar
0 - 4
Ajax
Gespeeld op 30 aug. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Aaron Bouwman

Aaron Bouwman
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (28 aug. 2007)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
3
0
2025/2026
Ajax
10
1
2025/2026
Jong Ajax
6
1
2024/2025
Ajax
0
0

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Feyenoord
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Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7
6
Fortuna
4
1
7

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