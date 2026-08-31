De naam van valt bij PSV, zo meldt het transferaccount WFCGroningen op X. De 26-jarige buitenspeler is een bekende van trainer Peter Bosz, met wie hij samenwerkte bij Borussia Dortmund. Datzelfde Dortmund zou nu ook interesse hebben, terwijl ook een overstap naar Al-Ittihad lonkt.

"Het ligt er natuurlijk ook aan wat er allemaal nog vertrekt in Eindhoven, maar zijn naam valt", schrijft het account. De interesse van PSV wordt overigens ontkend door Eindhovens Dagblad-journalist Rik Elfrink, die stelt dat Sancho niet in beeld is.

Artikel gaat verder onder video

Sancho is transfervrij beschikbaar nadat zijn contract bij Manchester United deze zomer afliep. De Engelse buitenspeler beraadt zich sindsdien op zijn toekomst en zou volgens de BBC aanbiedingen van clubs uit de Premier League op zak hebben. Zijn voorkeur ligt echter bij een nieuw avontuur buiten Engeland, al houdt hij alle opties voorlopig open.

Terugkeer bij Borussia Dortmund lonkt

Vooral Borussia Dortmund lijkt serieus in de markt. De Duitse club moet plotseling schakelen nadat Giannis Konstantelias bij zijn debuut tegen Hamburg een kruisbandblessure opliep en maandenlang uit de roulatie is. Volgens Bild is Sancho daardoor opnieuw in beeld gekomen bij zijn voormalige werkgever. Dortmund zou daarbij wel voorwaarden stellen: de Engelsman zou moeten afzien van tekengeld en genoegen moeten nemen met een contract dat voor een belangrijk deel afhankelijk is van zijn prestaties. Binnen de club bestaan bovendien twijfels over zijn fysieke gesteldheid.

© Imago

Een terugkeer naar Dortmund zou voor Sancho opnieuw een hereniging betekenen met de club waar hij zijn beste jaren beleefde. In 118 Bundesliga-wedstrijden was hij daar direct betrokken bij 94 doelpunten. In 2021 leverde zijn overstap naar Manchester United nog 85 miljoen euro op, maar op Old Trafford wist hij die verwachtingen nooit structureel waar te maken. Daarna volgden huurperiodes bij Dortmund, Chelsea en afgelopen seizoen Aston Villa. Met Villa kwam hij tot 39 wedstrijden en won hij de Europa League.

Dortmund is bovendien niet de enige buitenlandse gegadigde. Al-Ittihad houdt Sancho volgens journalisten in Engeland eveneens in het vizier. De Saudische topclub richtte zich aanvankelijk op Ritsu Doan, maar omdat de onderhandelingen over diens komst moeizaam verlopen, geldt Sancho als een van de alternatieven.

Sancho houdt ondertussen zelf zijn conditie op peil bij amateurclub Flixton. In 2022 trainde hij nog mee bij OJC Rosmalen. Met PSV, Borussia Dortmund en Al-Ittihad als genoemde opties en daarnaast belangstelling vanuit de Premier League lijkt de transfervrije aanvaller in de slotfase van de markt in ieder geval over meerdere mogelijke bestemmingen te beschikken.