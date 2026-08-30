PSV bereikt akkoord met Celtic en laat overbodige speler voor miljoenen vertrekken

PSV staat op het punt om afscheid te nemen van Joël van den Berg. De regerend landskampioen heeft volgens het Eindhovens Dagblad een mondeling akkoord bereikt met Celtic over een transfer van de 19-jarige middenvelder. De Schotse topclub betaalt naar verluidt een bedrag van circa vier miljoen euro voor het talent. Van den Berg wil maandag afreizen naar Glasgow om de overstap definitief af te ronden.

De speler staat in Eindhoven te boek als een grote belofte, maar een definitieve doorbraak in de hoofdmacht van trainer Peter Bosz bleef dit seizoen uit. Bij Jong PSV groeide de fysiek sterke middenvelder de afgelopen jaren wel uit tot een van de absolute uitblinkers. Hoewel de clubleiding hem liever niet per se zag vertrekken, is in goed overleg besloten om mee te werken aan een transfer. Bij de ploeg van manager Brendan Rodgers hoopt het talent op korte termijn vlieguren te maken op het hoogste niveau.

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Voor Celtic is de komst van de tiener een welkome versterking, nadat de ploeg onlangs een teleurstellende uitschakeling in de voorronde van de Champions League moest incasseren tegen het Oostenrijkse LASK. Er was volop belangstelling voor de middenvelder, maar hij heeft specifiek zijn zinnen gezet op de Schotse competitie. Zijn fysieke speelstijl en scorend vermogen zouden uitstekend passen bij het voetbal in Schotland. In Glasgow ligt een contract tot medio 2030 klaar voor de speler, die drie jaar geleden nog werd overgenomen uit de jeugdopleiding van Vitesse.

Mogelijk blijft het in de laatste dagen van de transfermarkt niet bij deze uitgaande transfers. Zo staat Sol Sidibé nadrukkelijk in de belangstelling van KV Mechelen. Ook voor Esmir Bajraktarevic lonkt nog een vertrek, aangezien de Bosnisch international interesse geniet van diverse Italiaanse clubs en Dinamo Zagreb.