'Vermeende affaire Maarten Stekelenburg met mediapersoonlijkheid zorgt voor ophef'

Op Instagram heeft het roddelkanaal Reality FBI melding gemaakt van een vermeende affaire rondom voormalig doelman . De oud-speler van Ajax en het Nederlands elftal zou volgens het account zijn gespot met Naomi Steenstra, een mediapersoonlijkheid die bekendheid vergaarde door haar deelname aan het televisieprogramma Proppers in Albufeira.

Het tweetal zou op 18 augustus samen zijn gezien op Schiphol en tijdens een vlucht naar de Spaanse stad Málaga. “Volgens onze bronnen waren ze niet bij elkaar weg te slaan en lagen ze in het vliegtuig zelfs met hun hoofd op elkaars schouder”, aldus het roddelkanaal.

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Het kanaal nam na de vlucht contact op met Steenstra, die in eerste instantie verklaarde dat zij de 43-jarige oud-prof pas aan boord van het vliegtuig had ontmoet. Bronnen van het juicekanaal spreken dat echter tegen en stellen dat de twee al op de luchthaven samen waren. “Naomi noemde het verhaal nog een leugen, maar daarna was het verweer wel zo’n beetje klaar”, schrijft Reality FBI, dat toevoegt dat ze vooral kon lachen om de situatie.

Na de publicatie stroomden er bovendien reacties binnen van volgers die beweren dat de ex-international en Steenstra in juni al samen op Curaçao verbleven. Een volger reageerde onder de post met de tekst: “Waren midden juni ook al samen in Curacao. Papagayo hotel”. Een ander stelt het duo te hebben gezien tijdens Curaçao - Duitsland op het WK en later op de avond bij een restaurant op Jan Thiel.

Veranderingen op sociale media voeden geruchten

De geruchtenstroom roept vragen op over de huwelijkse status van de voormalig sluitpost. Stekelenburg is al zo’n twintig jaar samen met zijn echtgenote Kim Stekelenburg, met wie hij drie zonen heeft. Volgens Reality FBI is de profielfoto op het Instagramaccount van zijn vrouw kort na het uitlekken van het nieuws aangepast.

Een afbeelding waar de voormalig doelman op stond, zou zijn vervangen door een foto waarop hij ontbreekt. “Tsja, dan hopen we maar dat dit niet een toevallig ontdekte affaire is. Anders heeft hij wat uit te leggen aan @kimstekelenburg”, deelt het kanaal.

Er is geen officiële mededeling gedaan over een eventuele breuk of echtscheiding. Zowel de oud-keeper als zijn management heeft niet publiekelijk gereageerd op de verhalen. Stekelenburg zette medio 2023 een punt achter zijn actieve loopbaan bij Ajax en gaf eerder dit jaar in een podcast nog aan volop te genieten van de tijd met zijn gezin.

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