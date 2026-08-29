Tolu Arokodare onthult opvallende afspraak in huurcontract met Wolves

mag helemaal niets zeggen over de geruchten rondom een voorval op de training van Wolverhampton Wanderers, waarbij hij in de hoofdrol stond. De cultheld in wording bij Ajax onthult deze contractuele eis tegenover De Telegraaf.

Arokodare groeide bij Wolves uit tot enfant terrible. In aanloop naar het Championship-seizoen zou de Nigeriaanse spits voor opschudding hebben gezorgd op de training. Lokale media meldden destijds dat Arokodare niet welkom was op een training, maar het veld weigerde te verlaten. De oefensessie moest uiteindelijk worden gecanceld, terwijl er een dag later extra beveiliging aanwezig zou zijn geweest op het complex.

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De Telegraaf wil weten hoe dat verhaal precies in elkaar steekt en voelt Arokodare aan de tand. Het medium komt er bedrogen uit: “Ik kan daar helaas niks over zeggen, want ik heb nog steeds verplichtingen en contractuele afspraken die ik moet respecteren. Dat doe ik dus ook”, aldus de boomlange spits.

Wel wil de aanvaller wat kwijt: “Maar mensen mogen geloven wat ze willen geloven. Ikzelf, de club en de spelers daar weten wat er werkelijk is gebeurd. Op een dag zal de waarheid wel naar buiten komen. Als mensen willen geloven dat ik deed wat er over mij werd beweerd, dan is dat hun keuze. Maar uiteindelijk komt de waarheid altijd boven tafel.”

Arokodare vervolgt: “Waarom zou een normaal mens midden op een trainingsveld gaan zitten tijdens een training? En dan ook nog naar een club willen vertrekken die op dat moment geen buitenlandse spelers mocht aantrekken? Dat slaat toch nergens op”, aldus de nieuwkomer van Ajax.