Live voetbal

Estavana Polman onthult geslacht van tweede kindje met Rafael van der Vaart

29 augustus 2026, 09:10
Rafael van der Vaart en Estavana Polman
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Estavana Polman (34) heeft tijdens de live-uitzending van Vandaag Inside het geslacht van haar tweede kindje met Rafael van der Vaart onthuld. Het heuglijke nieuws werd vorige week maandag bekendgemaakt door de oud-handbalster en de oud-voetballer.

Polman was vrijdagavond te gast bij Vandaag Inside, waar ze maandelijks aanschuift. De heren vroegen haar al snel naar het geslacht van de baby, maar de ex-handbalster hield de spanning nog even vast. “Als jullie lief blijven, dan zeg ik het vanavond”, grapte Polman.

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Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee hielden zich gedeisd en zodoende bleef Polman bij haar woord. “Het wordt een jongen”, onthult ze het geslacht van het tweede kindje van haar en Van der Vaart.

In 2017 werden Van der Vaart en Polman ouders van dochter Jesslynn. Van der Vaart heeft ook nog een zoontje uit zijn eerdere huwelijk met Sylvie Meis. Dat is Damián van der Vaart, die momenteel actief is bij Jong Ajax.

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