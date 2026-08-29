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PEC Zwolle op zijn hoede voor NEC: 'Dick Schreuder heeft schijt aan alles'

29 augustus 2026, 08:25
Dick Schreuder
Foto: © Imago/realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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NEC heeft de afgelopen weken een intensief programma achter de rug, maar PEC Zwolle-trainer Henry van der Vegt verwacht zaterdag geen vermoeide Nijmegenaren. De trainer van de Zwollenaren rekent op een topfitte tegenstander en is bovendien onder de indruk van het werk van zijn oud-collega Dick Schreuder in De Goffert.

Je mag het gerust een loodzwaar begin noemen, de start van het seizoen voor PEC Zwolle. De Blauwvingers speelden al tegen FC Twente, Ajax en SC Heerenveen en krijgen nu NEC op bezoek. Ook dat is bepaald geen eenvoudige tegenstander, al zou de zware Europese belasting van de Nijmegenaren een rol kunnen spelen. De ploeg van Dick Schreuder speelde de afgelopen weken namelijk meerdere wedstrijden in Europees verband en moest daarvoor ook veel reizen. Dat kan invloed hebben op de selectie, want veel spelers van NEC zijn een dergelijke belasting nog niet gewend.

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Deze week kwam NEC nog in actie in Noorwegen tegen Bodø/Glimt. PEC Zwolle-trainer Van der Vegt verwacht echter niet dat de vele wedstrijden en kilometers de Nijmegenaren vermoeid in Zwolle aan de aftrap laten verschijnen.

"Ze hebben een dusdanige selectie dat ze speler A kunnen vervangen door speler B. Daarnaast zijn ze fit. Vermoeidheid zit niet in het hoofd bij NEC. Dat weet ik zeker. We krijgen gewoon weer een superfit team tegenover ons. Die gaan weer rammen."

'Dick Schreuder heeft schijt aan alles'

Het knappe aan de ploeg van Schreuder, met wie Van der Vegt in Zwolle jarenlang samenwerkte, vindt de trainer vooral de consistentie in de manier van spelen. "De intentie van NEC blijft altijd hetzelfde, onder welke omstandigheid dan ook. Dat is ook zo knap aan ze. Dick (Schreuder, red.) zijn grote kracht is dat hij schijt heeft aan alles en nergens bang voor is. Hij is niet bang om te verliezen of op zijn bek te gaan. Dat zie je ook terug in het team. NEC voetbalt zonder enige angst. Dan ga je ook wel eens op je bek, dat kan dan gebeuren."

Een goed voorbeeld daarvan waren de play-offs om de Conference League. NEC werd daarin uitgeschakeld door Bodø/Glimt, dat zich uitermate goed had voorbereid op de speelwijze van de Nijmegenaren. De Noorse club won dan ook dik verdiend, maar de manier waarop heeft Van der Vegt niet direct geïnspireerd voor de wedstrijd van zaterdag.

"Ik heb het gezien. Bodø/Glimt is ook een team dat al jaren samenspeelt. Alleen is de manier anders dan onze manier van spelen. Ik houd meer vast aan hoe wij vorig jaar tegen NEC speelden. Wij zullen het weer net iets anders doen, maar wel met de elementen die dicht bij onze speelwijze zitten. Wij kunnen tegen NEC wel dicht bij onze eigen speelwijze blijven."

'Je weet wat ze gaan doen'

Jasper Schendelaar heeft vertrouwen in het plan dat is gesmeed door zijn trainer, maar is wel op zijn hoede voor de tegenstander uit Nijmegen: "Het is een goede, serieuze tegenstander. Goede spelers, ik ken ook veel van die jongens. Je weet wat ze gaan doen. Het is aan ons om ons daartegen te wapenen. Iedereen doet dat op een andere manier. We hebben ons plan klaarliggen."

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en NEC gaat zaterdagavond om 21.00 uur van start in het MAC3PARK Stadion. Joey Kooij is de scheidsrechter van dienst.

Tijmen Gerritsen
Geschreven door

Tijmen Gerritsen

| Content Creator

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Voor FCUpdate volgt hij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet. In dat kader is hij regelmatig aanwezig bij trainingen, persmomenten en wedstrijden van de drie Overijsselse clubs.

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PEC - NEC

PEC Zwolle
21:00
N.E.C.
Vandaag om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 aug. 1971)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Twente
2
1
3
13
Telstar
2
-1
3
14
PEC
3
-2
3
15
Utrecht
3
-4
1
16
Willem II
2
-6
0

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