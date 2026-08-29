PSV-trainer Peter Bosz doet vrijdag een toch wel opvallende uitspraak over het uitduel bij Ajax, dat voor zaterdag 5 september op het programma staat. De coach bezweert dat hij alleen maar bezig is met de eerstvolgende tegenstander, FC Utrecht, en dat hij niet eens op de hoogte was dat PSV een week later op bezoek gaat in Amsterdam.

Met zeven punten uit de eerste drie speelronden is PSV op dit moment de nummer drie van de Eredivisie. De regerend landskampioen gaat komende zondag op bezoek bij FC Utrecht (aftrap 12.15 uur), dat onder Anthony Correia een moeizame start doormaakt en met één schamel puntje uit de eerste drie duels terug te vinden is op de vijftiende plek.

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Hoewel de eerste topper van het seizoen eraan zit te komen, is Bosz daar totaal nog niet mee bezig. "Ik hou me echt alleen maar bezig met FC Utrecht, ik weet oprecht niet welke tegenstander we daarna krijgen", wordt de trainer geciteerd door PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International. "Ajax? Is het Ajax, nou kijk ik wist het echt niet", vervolgt Bosz. "Utrecht is voor ons het belangrijkst", aldus de trainer.

Bosz ziet 'positief verschil' bij CL-loting PSV

Op het persmoment kwam Bosz ook met een eerste reactie op de loting voor de competitiefase van de Champions League. In het miljardenbal neemt de regerend landskampioen het thuis op tegen Atlético Madrid, Club Brugge, Shakhtar Donetsk en VfB Stuttgart, daarnaast wachten uitwedstrijden tegen Real Madrid, FC Porto, Viking en RB Leipzig. "Het liefst heb je zoveel mogelijk ploegen waar je redelijkerwijs punten tegen kunt halen", wordt Bosz geciteerd door De Telegraaf. "Als ik de lotingen van vorig jaar en dit jaar naast elkaar leg, zie ik een positief verschil. Maar dat wil niet zeggen dat je die punten ook daadwerkelijk pakt", refereert de trainer aan de thuisnederlaag tegen Union Sint-Gillis (1-3) en de remise bij Olympiakos (1-1).

Bosz: 'Dat is hem bij Ajax gelukkig niet gelukt'

Bosz kijkt ook uit naar het weerzien met Francesco Farioli, met wie hij twee seizoenen geleden een bizarre titelstrijd uitvocht in de Eredivisie. "Hij is een interessante trainer, die het bij FC Porto ook weer goed doet. Daar is hij kampioen geworden, wat hem bij Ajax gelukkig niet is gelukt, waardoor wij kampioen werden. Als je wat langer in het voetbal zit, leer je steeds meer mensen kennen en kom je ze telkens ook weer tegen", aldus Bosz.