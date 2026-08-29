Zorgen om Álvarez nemen toe: Atlético-ster ontbreekt om opvallende reden

Atlético Madrid moet het dit weekend stellen zonder . De 26-jarige aanvaller kampt met serieuze mentale problemen. Volgens het Spaanse medium COPE is de situatie dusdanig geëscaleerd dat de Argentijn de afgelopen drie dagen niet op het trainingsveld is verschenen.

Het is al een tijd onrustig rond de spits van de Madrilenen. De speler probeert deze transferperiode een overstap naar FC Barcelona te forceren, wat ervoor heeft gezorgd dat de verhoudingen met zijn huidige werkgever volledig zijn verstoord. Trainer Diego Simeone heeft inmiddels bevestigd dat zijn pupil niet goed in zijn vel zit en daarom rust krijgt. De aanhoudende onzekerheid over de toekomst is de oorzaak van de mentale klachten die hij momenteel aan de kant houden.

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Een overstap naar Catalonië lijkt momenteel echter niet aan de orde, ondanks dat dit een persoonlijke ambitie van de voorhoedespeler is. Gisteren bracht de directie van Atlético een officieel statement naar buiten waarin unaniem werd verklaard dat er niet met Barcelona onderhandeld zal worden. Het bestuur uitte daarbij felle kritiek op de handelwijze van de Catalanen en stelde dat de speler "verward en slecht geadviseerd" is. Omdat de Zuid-Amerikaan nog een contract heeft tot medio 2030 met een afkoopclausule van 500 miljoen euro, is een transfer naar het financieel geplaagde Barcelona uiterst gecompliceerd.

De situatie heeft daarnaast geleid tot een dieptepunt in de relatie tussen de speler en de achterban in Madrid. Tijdens de recente thuiswedstrijd tegen Villarreal werd de spits in het Metropolitano massaal uitgefloten door de eigen supporters. Mocht een vertrek naar Camp Nou geblokkeerd blijven, dan is een eenzijdige opzegging van het contract via een juridische procedure de enige overgebleven optie om een transfer af te dwingen. Ondertussen wordt Arsenal genoemd als een van de weinige clubs die aan de geschatte vraagprijs van 120 tot 150 miljoen euro kan voldoen.

Voorlopig staat de gezondheid van de veelbesproken sterspeler centraal. Het is nog onduidelijk wanneer hij zijn rentree op het trainingsveld kan maken. De komende periode moet blijken hoe de complexe situatie zich verder ontwikkelt.