'Jordi Cruijff wil ook voormalig enfant terrible van Barça naar Ajax halen'

Ajax is geïnteresseerd in Ilaix Moriba, zo meldt Matteo Moretto. De transferjournalist van Marca weet dat technisch directeur Jordi Cruijff navraag heeft gedaan bij Celta de Vigo of een huurdeal mogelijk is met de middenvelder, die ooit te boek stond als megatalent van FC Barcelona.
Ajax wil zich in de slotdagen van de transfermarkt versterken met een middenvelder, het liefst een controleur. Vrijdagmiddag werd bekend dat Azzedine Ounahi toestemming heeft gekregen van Girona om met de Amsterdammers te praten. De Marokkaan is niet de enige optie voor Cruijff.
Moretto meldt dat ook Moriba in beeld is bij de Amsterdammers. “Ajax heeft in de afgelopen uren navraag gedaan bij Moriba. Ze zijn geïnteresseerd om hem op huurbasis over te nemen”, vertelt de betrouwbare journalist in een transfershow van DAZN. De 23-jarige Guinese speler kan op meerdere posities op het middenveld spelen en vertegenwoordigt een waarde van zo’n vijftien miljoen euro.
Moriba stond ooit te boek als ‘Pogba 2.0’, maar kon nooit doorbreken bij Barcelona. Ronald Koeman liet hem in 2020/21 debuteren. Mede door de financiële perikelen bij Barça liepen onderhandelingen over een nieuw contract vast met de entourage van Moriba, die ook nog eens behoorlijke financiële eisen had.
Omdat Moriba niet wilde verlengen, besloot Barcelona hem niet langer bij het eerste elftal te laten trainen. Hij werd teruggezet naar Barça B en later zelfs richting de jeugdopleiding verwezen.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.