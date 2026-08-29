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'Jordi Cruijff wil ook voormalig enfant terrible van Barça naar Ajax halen'

29 augustus 2026, 08:48   Bijgewerkt: 09:12
Jordi Cruijff
Foto: © Imago
3 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Ajax is geïnteresseerd in Ilaix Moriba, zo meldt Matteo Moretto. De transferjournalist van Marca weet dat technisch directeur Jordi Cruijff navraag heeft gedaan bij Celta de Vigo of een huurdeal mogelijk is met de middenvelder, die ooit te boek stond als megatalent van FC Barcelona.

Ajax wil zich in de slotdagen van de transfermarkt versterken met een middenvelder, het liefst een controleur. Vrijdagmiddag werd bekend dat Azzedine Ounahi toestemming heeft gekregen van Girona om met de Amsterdammers te praten. De Marokkaan is niet de enige optie voor Cruijff.

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Moretto meldt dat ook Moriba in beeld is bij de Amsterdammers. “Ajax heeft in de afgelopen uren navraag gedaan bij Moriba. Ze zijn geïnteresseerd om hem op huurbasis over te nemen”, vertelt de betrouwbare journalist in een transfershow van DAZN. De 23-jarige Guinese speler kan op meerdere posities op het middenveld spelen en vertegenwoordigt een waarde van zo’n vijftien miljoen euro.

Moriba stond ooit te boek als ‘Pogba 2.0’, maar kon nooit doorbreken bij Barcelona. Ronald Koeman liet hem in 2020/21 debuteren. Mede door de financiële perikelen bij Barça liepen onderhandelingen over een nieuw contract vast met de entourage van Moriba, die ook nog eens behoorlijke financiële eisen had.

Omdat Moriba niet wilde verlengen, besloot Barcelona hem niet langer bij het eerste elftal te laten trainen. Hij werd teruggezet naar Barça B en later zelfs richting de jeugdopleiding verwezen.

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dilima1966
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Daar moet ajax niet aan beginnen Ilaix Moriba na Barcelona bergafwaarts gegaan

Vlonkie
2 Reacties
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Vlonkie
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Het wordt steeds meer een Spaanse enclave bij Ajax

Ronnie B
117 Reacties
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Ronnie B
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@Vlonkie, vooral als ze uit Guinee komen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.074 Reacties
1.174 Dagen lid
19.067 Likes
dilima1966
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Daar moet ajax niet aan beginnen Ilaix Moriba na Barcelona bergafwaarts gegaan

Vlonkie
2 Reacties
1.376 Dagen lid
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Vlonkie
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Het wordt steeds meer een Spaanse enclave bij Ajax

Ronnie B
117 Reacties
1.158 Dagen lid
138 Likes
Ronnie B
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@Vlonkie, vooral als ze uit Guinee komen.

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Ilaix Moriba

Ilaix Moriba
Celta de Vigo
Team: Celta
Leeftijd: 23 jaar (19 jan. 2003)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Celta
2
0
2025/2026
Celta
36
2
2024/2025
Leipzig
-
-
2024/2025
Celta
33
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
3
7
9
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GAE
3
5
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PSV
3
5
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Feyenoord
3
4
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5
Fortuna
4
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