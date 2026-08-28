Ajax-aanwinst krijgt flinke kritiek: ‘Fout dat ze hem voor dat geld hebben opgehaald’

Valentijn Driessen is uiterst kritisch op het functioneren van bij Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf stelt dat de club een grote inschattingsfout heeft gemaakt door de Braziliaanse spits voor veel geld aan te trekken. Waar de zomeraanwinst volgens de journalist flink door de mand valt, kon concurrent donderdagavond wel op complimenten rekenen na zijn twee doelpunten.

Ajax nam Leonardo in juli voor bijna twintig miljoen euro over van het Saudische Al-Hilal. Tot dusver kwam de aanvaller in zes officiële duels tot slechts één treffer, die hij maakte in het uitduel met FC Sion. Tijdens de return tegen de Zwitsers in de play-offs van de Conference League kreeg Arokodare de voorkeur in de punt van de aanval. De Nigeriaan betaalde dat vertrouwen direct terug met twee treffers tijdens de met 5-3 gewonnen wedstrijd. "Het was terecht dat Tolu eindelijk de kans kreeg in de basis. Hij maakt er dan ook nog eens twee, dat is wel wat je van een spits verwacht", aldus Driessen in de podcast Kick-off.

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Over het optreden van de Braziliaanse concurrent was de journalist een stuk minder te spreken. "We zagen onze vriend Marcos Leonardo, dat is nog niet veel", stelt Driessen. Volgens hem is er geen enkele reden om medelijden te hebben met de moeizame start van de spits in Amsterdam. "Het is niet zielig, de man verdient klauwen met geld. Het is gewoon een fout geweest dat ze hem voor dat geld hebben opgehaald en dat ze hem zo'n salaris betalen", klinkt het hard.

Clubwatcher Mike Verweij probeert nog enige nuance aan te brengen door te wijzen op het feit dat het seizoen pas net is begonnen. Driessen wil daar echter niets van weten en vindt de missers van de zomeraanwinst dusdanig opvallend dat er nu al conclusies getrokken mogen worden. "Ja maar Mike, als je zulke kansen mist…", reageert hij direct.

Hoewel Driessen wel ziet dat de spits momenteel worstelt met zichzelf, stoort hij zich vooral aan de communicatie van trainer Míchel Sánchez. "Ik begrijp best dat die jongen zonder enig vertrouwen rondloopt", geeft de journalist toe. Hij vindt echter dat de oefenmeester de matige optredens niet mag verbloemen met positieve analyses na afloop van een wedstrijd. "De trainer moet na de wedstrijd niet gaan zeggen: hij deed zijn verdedigende werk en aanvallende werk goed, want hij kan gewoon niet meedoen in het spel", besluit Driessen.