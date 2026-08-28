Een fanatieke achterban, een rijke historie en een sterke clubidentiteit: Ajax treft in de Conference League een bijzondere tegenstander. De Amsterdammers nemen het op tegen Hajduk Split, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Kroatische competitie.

De club werd op 13 februari 1911 opgericht door vier studenten afkomstig uit Split, die destijds aan de universiteit in Praag studeerden. De naam Hajduk werd bedacht door professor Josip Barač en betekent ‘vrijheidsstrijder’. De naam moest de Kroatische strijd voor vrijheid vertegenwoordigen en wordt tot op de dag van vandaag met trots gedragen.

Hajduk Split en zijn legendarische twaalfde man

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De sterke identiteit van de club komt ook duidelijk terug op de tribunes. Met Torcida Split heeft de club de oudste georganiseerde supportersgroep van Europa, opgericht in 1950. De inspiratie kwam van de Braziliaanse supporterscultuur tijdens het WK van 1950. Een groep Hajduk Split-supporters raakte enorm onder de indruk van de Zuid-Amerikaanse sfeer in het Maracanã.

Een dag voor de belangrijke wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado, op 28 oktober 1950, werd Torcida officieel opgericht. De fans wilden Hajduk de volgende dag fanatiek steunen in de strijd om de landstitel van Joegoslavië. Hajduk won de wedstrijd uiteindelijk met 2-1 en veroverde daarmee de landstitel. De club heeft inmiddels tienduizenden leden en kan rekenen op een grote achterban verspreid over heel Kroatië.

Hajduk Split roept herinneringen op aan 1995

Ajax weet daardoor wat het te wachten staat wanneer het in Split tegenover Hajduk komt te staan. Het wordt voor de Amsterdammers de derde keer dat ze afreizen naar Split voor een wedstrijd tegen Hajduk. De twee eerdere ontmoetingen eindigden in een gelijkspel en een nederlaag voor Ajax. Een van de opmerkelijke momenten kwam uit de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League op 1 maart 1995, die in 0-0 eindigde. Patrick Kluivert werd in de 77e minuut vervangen door Winston Bogarde, die toen zijn Champions League-debuut maakte. Kluivert maakte later dat seizoen het winnende doelpunt in de Champions League-finale tegen AC Milan. Nwankwo Kanu scoorde toen het bevrijdende eerste doelpunt in de met 3-0 gewonnen return. Ruim 31 jaar later kan opnieuw een Nigeriaanse Ajacied tot scoren komen tegen Hajduk. Tolu Arokodare kan namens Ajax in de voetsporen van Kanu treden.





Een heet avondje in het Poljudstadion lijkt voor Ajax in het verschiet te liggen. De Amsterdammers krijgen in Split niet alleen Hajduk als tegenstander, maar ook een van de meest fanatieke supportersgroepen van Europa tegenover zich. De exacte speeldata worden later deze week bekendgemaakt.







