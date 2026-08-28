El Karouani verlost van uitzichtloze situatie in Saudi-Arabië en op weg naar Europa

staat volgens MaisFutebol op het punt om een transfer naar Benfica af te ronden. De linksback bevindt zich in vergevorderde onderhandelingen over een huurdeal tot het einde van het seizoen. De voormalig speler van FC Utrecht maakte afgelopen zomer de overstap naar het Saudische Al-Qadsiah, maar is daar door strenge regels voor buitenlandse spelers buiten de boot gevallen. Een vertrek naar de Portugese topclub biedt nu uitkomst voor de vleugelverdediger.

Na een uitstekend seizoen in Utrecht, waarin hij goed was voor achttien assists, koos hij transfervrij voor een lucratief avontuur in het Midden-Oosten. Zijn overstap naar de Saudi Pro League liep echter al snel uit op een sportieve teleurstelling. In de Saudische competitie mogen clubs maximaal acht buitenlandse spelers ouder dan 23 jaar registreren. Omdat Al-Qadsiah liefst veertien niet-Saudische krachten in de selectie heeft, waaronder grote namen als Koen Casteels, Nacho Fernández en Tijjani Reijnders, was er voor de Marokkaan geen plek op de spelerslijst. Tijdens de eerste drie competitieduels van het nieuwe seizoen ontbrak hij dan ook in de wedstrijdselectie van de Saudische club.

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Benfica wil de verdediger nu graag tijdelijk overnemen om de defensieve opties in Lissabon te vergroten. De onderhandelingen tussen de Portugese grootmacht en Al-Qadsiah verkeren in de afrondende fase. De verdeling van het riante salaris van de linkspoot is momenteel het laatste struikelblok voordat de handtekeningen definitief gezet kunnen worden. Zelf staat de speler open voor de overstap naar de Portugese competitie. Benfica is dit seizoen actief in de Europa League en kan de ervaring van de defensieve aanwinst goed gebruiken in de jacht op Europees succes. In dat Europese toernooi treft de club overigens twee Nederlandse tegenstanders: AZ en de oude werkgever van de aanstaande huurling, NEC.