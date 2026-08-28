Tengstedt kan Feyenoord na één seizoen alweer verlaten: club meldt zich met bod

Feyenoord is in vergevorderde onderhandelingen met Toulouse FC over een vertrek van . De Franse club heeft inmiddels een officieel bod uitgebracht op de 26-jarige spits, zo meldt Voetbal International. De Deense aanvaller mag vertrekken uit Rotterdam en staat zelf open voor een overstap naar de Ligue 1.

In De Kuip is de rol van de spits uitgespeeld. Tengstedt komt dit seizoen vooralsnog niet voor in de plannen van trainer Giovanni van Bronckhorst en maakte in de huidige jaargang nog geen enkele minuut. De aanvaller stond al achter Ayase Ueda in de pikorde, maar is inmiddels ook voorbijgestreefd door zomeraankoop Nacho Ferri en het in vorm verkerende talent Shaqueel van Persie. Daardoor is er voor hem weinig perspectief meer bij de Rotterdamse club.

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Toulouse wil profiteren van de situatie in Rotterdam en heeft zich concreet gemeld na een moeizame seizoensstart, waaronder een nederlaag tegen Olympique Lyon. Feyenoord verlangt naar verluidt een transfersom van ongeveer zes miljoen euro voor de Deen. Dat is nagenoeg hetzelfde bedrag dat de club vorige zomer aan Benfica betaalde voor zijn diensten. Eerder deze maand toonden ook Trabzonspor, PAOK Saloniki en Seattle Sounders interesse, maar de Fransen pakken nu door.

Tengstedt wist in Rotterdam nooit een vaste basisplaats te veroveren. Hij kwam in totaal in 23 officiële wedstrijden in actie voor Feyenoord, voornamelijk als invaller. In die duels was hij goed voor vijf doelpunten en leverde hij geen enkele assist af. Ondanks een doorlopend contract tot medio 2029 lijkt er zodoende na ruim een jaar alweer een einde te komen aan zijn periode in Nederland.

Terwijl Tengstedt op weg lijkt naar de uitgang, heeft Feyenoord de spitspositie ruim bezet. Ueda, die vrijdag zijn 28e verjaardag viert, werd vorig seizoen met 25 treffers topscorer van de Eredivisie en geniet interesse van onder meer Ipswich Town en Fenerbahçe. Om te anticiperen op een eventueel vertrek van de Japanner werd Ferri al voor negen miljoen euro aangetrokken. Daarnaast klopt Van Persie nadrukkelijk op de deur. Hij liet met vier doelpunten in oefenwedstrijden zien dat er serieus rekening met hem moet worden gehouden.