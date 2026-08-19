De KNVB heeft voor het nieuwe seizoen een aantal nieuwe spelregels ingevoerd. Na twee speelrondes in het betaald voetbal is al duidelijk dat een deel daarvan voor chaos, ongemak en onbegrip zorgt. Arbiter Laurens Gerrets liet maandagavond op De Vijverberg pijnlijk zien hoe absurd de nieuwe blessureregel kan uitpakken.

Van de nieuwe regels kun je van alles vinden, maar het uitgangspunt van de KNVB is goed. De voetbalbond wil het spel versnellen en tijdrekken verder tegengaan. Daarom zijn regels die door de IFAB en FIFA zijn geïntroduceerd ook op de Nederlandse velden ingevoerd. Alleen pakken niet alle veranderingen vooralsnog even goed uit. Vooral de nieuwe regel rond blessurebehandelingen lijkt een onderwerp van gesprek te worden.

Slachtoffer wordt gestraft

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De KNVB heeft bepaald dat een speler die op het veld wordt behandeld, daarna minimaal één minuut buiten het speelveld moet blijven voordat hij of zij mag terugkeren. De regel geldt niet wanneer de scheidsrechter voor de overtreding een gele of rode kaart geeft.

Oftewel: word je geraakt, maar volgt er geen kaart? Dan wordt het slachtoffer vervolgens ook nog eens bestraft. De tegenstander mag een minuut lang met een man meer spelen. Lekker eerlijk.

Een goed voorbeeld daarvan deed zich maandagavond voor op De Vijverberg, tijdens het duel tussen De Graafschap en Jong AZ (2-5). De Graafschap-verdediger Kaya Simons werd pijnlijk geraakt. Een gele kaart leek meer dan op zijn plaats, maar arbiter Laurens Gerrets zag geen enkele reden om de overtreder te bestraffen.

Vervolgens moest De Graafschap een minuut lang met tien man verder, waardoor Jong AZ in die periode op zoek kon naar een volgend doelpunt.

Een beloning voor een harde overtreding volgde dus voor de Alkmaarse beloften. Vergelijkbare situaties deden zich dit weekend voor bij de wedstrijden van Feyenoord en FC Utrecht.

Chaos aanstaande in het amateurvoetbal

En dan te bedenken dat deze spelregels niet alleen in het betaald voetbal gelden. De KNVB voert de regels ook door in het amateurvoetbal, zowel in de A-categorie als in de B-categorie. Dat belooft één grote puinhoop te worden.

De voetbalbond zou er daarom verstandig aan doen om nog eens kritisch naar deze regel te kijken. Je kunt een speler die daadwerkelijk geblesseerd is geraakt toch moeilijk ook nog eens voor die blessure bestraffen. Waarom wordt niet ook de maker van de overtreding, als die geen kaart krijgt, samen met het slachtoffer naar de kant gestuurd? Dat is al een stuk eerlijker.

De intentie van de KNVB is goed. Fake blessures en extreme vormen van tijdrekken uit het voetbal halen is belangrijk. Maar als een geblesseerde speler daar vervolgens zelf de dupe van wordt, schiet de regel zijn doel volledig voorbij.