De KNVB heeft voor het nieuwe seizoen een aantal nieuwe spelregels ingevoerd. Na twee speelrondes in het betaald voetbal is al duidelijk dat een deel daarvan voor chaos, ongemak en onbegrip zorgt. Arbiter Laurens Gerrets liet maandagavond op De Vijverberg pijnlijk zien hoe absurd de nieuwe blessureregel kan uitpakken.
Van de nieuwe regels kun je van alles vinden, maar het uitgangspunt van de KNVB is goed. De voetbalbond wil het spel versnellen en tijdrekken verder tegengaan. Daarom zijn regels die door de IFAB en FIFA zijn geïntroduceerd ook op de Nederlandse velden ingevoerd. Alleen pakken niet alle veranderingen vooralsnog even goed uit. Vooral de nieuwe regel rond blessurebehandelingen lijkt een onderwerp van gesprek te worden.
De KNVB heeft bepaald dat een speler die op het veld wordt behandeld, daarna minimaal één minuut buiten het speelveld moet blijven voordat hij of zij mag terugkeren. De regel geldt niet wanneer de scheidsrechter voor de overtreding een gele of rode kaart geeft.
Oftewel: word je geraakt, maar volgt er geen kaart? Dan wordt het slachtoffer vervolgens ook nog eens bestraft. De tegenstander mag een minuut lang met een man meer spelen. Lekker eerlijk.
Een goed voorbeeld daarvan deed zich maandagavond voor op De Vijverberg, tijdens het duel tussen De Graafschap en Jong AZ (2-5). De Graafschap-verdediger Kaya Simons werd pijnlijk geraakt. Een gele kaart leek meer dan op zijn plaats, maar arbiter Laurens Gerrets zag geen enkele reden om de overtreder te bestraffen.
Vervolgens moest De Graafschap een minuut lang met tien man verder, waardoor Jong AZ in die periode op zoek kon naar een volgend doelpunt.
Een beloning voor een harde overtreding volgde dus voor de Alkmaarse beloften. Vergelijkbare situaties deden zich dit weekend voor bij de wedstrijden van Feyenoord en FC Utrecht.
En dan te bedenken dat deze spelregels niet alleen in het betaald voetbal gelden. De KNVB voert de regels ook door in het amateurvoetbal, zowel in de A-categorie als in de B-categorie. Dat belooft één grote puinhoop te worden.
De voetbalbond zou er daarom verstandig aan doen om nog eens kritisch naar deze regel te kijken. Je kunt een speler die daadwerkelijk geblesseerd is geraakt toch moeilijk ook nog eens voor die blessure bestraffen. Waarom wordt niet ook de maker van de overtreding, als die geen kaart krijgt, samen met het slachtoffer naar de kant gestuurd? Dat is al een stuk eerlijker.
De intentie van de KNVB is goed. Fake blessures en extreme vormen van tijdrekken uit het voetbal halen is belangrijk. Maar als een geblesseerde speler daar vervolgens zelf de dupe van wordt, schiet de regel zijn doel volledig voorbij.
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Afgelopen zondag was het bij Feyenoord helemaal treurig. Een speler van Feyenoord kreeg een (bewuste) tik in het gezicht waardoor hij op de grond viel. De andere spelers van Feyenoord appelleerden waardoor de scheidrechter het spel stil legde. De speler stond al weer op (zonder verzorging) maar hij moest toch een dikke minuut het veld uit. Uiteraard geen VAR die er naar kijkt, ik heb nog nooit zo'n hard gefluit gehoord in de Kuip. Dit kun je natuurlijk verwachten met Joey Kooy als scheidsrechter. En natuurlijk kwam dit ook 's avonds niet in de samenvatting....
In de B categorie wordt dit sws een puinhoop met al die clubscheidsrechters en grensrechters. Hieraan kun je dus zien dat de KNVB núl idee heeft en wereldvreemd is met de voetbal in zijn algemeenheid. Men kent in Zeist alleen de wereld van het topvoetbal, van de voetbalwereld waarin het overgrote deel van Nederland actief is, in, zeg maar, onderkant A categorie en in de B categorie heeft men geen enkel benul. Want het laat zich natuurlijk raden hoe snel en hoe langzaam al die o zo objectieve clubscheidsrechters bij uitballen en achterballen gaan tellen, hoe eerlijk zij gaan bepalen of wissels wel snel genoeg worden uitgevoerd en of geblesseerde spelers al dan niet eerst naar de kant moeten. U kunt nu al precies invullen hoe er op dit niveau mee zal worden omgegaan. Het aantal uit de hand gelopen wedstrijden zal flink oplopen, dat kun je op je vingers uittellen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Afgelopen zondag was het bij Feyenoord helemaal treurig. Een speler van Feyenoord kreeg een (bewuste) tik in het gezicht waardoor hij op de grond viel. De andere spelers van Feyenoord appelleerden waardoor de scheidrechter het spel stil legde. De speler stond al weer op (zonder verzorging) maar hij moest toch een dikke minuut het veld uit. Uiteraard geen VAR die er naar kijkt, ik heb nog nooit zo'n hard gefluit gehoord in de Kuip. Dit kun je natuurlijk verwachten met Joey Kooy als scheidsrechter. En natuurlijk kwam dit ook 's avonds niet in de samenvatting....
In de B categorie wordt dit sws een puinhoop met al die clubscheidsrechters en grensrechters. Hieraan kun je dus zien dat de KNVB núl idee heeft en wereldvreemd is met de voetbal in zijn algemeenheid. Men kent in Zeist alleen de wereld van het topvoetbal, van de voetbalwereld waarin het overgrote deel van Nederland actief is, in, zeg maar, onderkant A categorie en in de B categorie heeft men geen enkel benul. Want het laat zich natuurlijk raden hoe snel en hoe langzaam al die o zo objectieve clubscheidsrechters bij uitballen en achterballen gaan tellen, hoe eerlijk zij gaan bepalen of wissels wel snel genoeg worden uitgevoerd en of geblesseerde spelers al dan niet eerst naar de kant moeten. U kunt nu al precies invullen hoe er op dit niveau mee zal worden omgegaan. Het aantal uit de hand gelopen wedstrijden zal flink oplopen, dat kun je op je vingers uittellen.