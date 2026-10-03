Givairo Read staat ook na afgelopen zomer nog altijd hoog op het lijstje van Bayern München. De twintigjarige rechtsback van Feyenoord is dit seizoen uitstekend op dreef in De Kuip en geldt bij de club uit Beieren als een serieuze optie om de rechterflank te versterken, waardoor de geruchtenmolen richting de komende transferperiodes weer flink begint te draaien. Het zorgt ervoor dat een cruciale fase is aangebroken.

De sluimerende interesse van de Duitse recordkampioen zorgt ervoor dat Feyenoord voor een interessante keuze komt te staan. De Rotterdammers willen de vleugelverdediger eigenlijk niet tussentijds kwijtraken, maar er liggen zowel in januari als komende zomer flinke bedragen in het verschiet. Aan de andere kant moet Read zelf ook goed nadenken of een snelle stap naar de Allianz Arena wel het beste is voor zijn eigen ontwikkeling.

Hoe de zomertransfer van Givairo Read naar Bayern München strandde

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Givairo Read leek afgelopen zomer al op weg naar Bayern München, maar die transfer ging uiteindelijk niet door vanwege de aanwezigheid van Sacha Boey. De Franse verdediger bleek niet te verkopen en bleef daardoor op de loonlijst staan in Duitsland. Voor sportdirecteur Max Eberl zat er dan ook weinig anders op dan de stekker uit de komst van Read te trekken, simpelweg omdat er geen geld en ruimte in de selectie was.

Eberl had van het bestuur van Bayern München te horen gekregen dat hij afgelopen zomer maximaal zeventig miljoen euro mocht uitgeven. Zolang Boey, die nog vastligt tot medio 2028, niet werd verkocht, kon de club geen extra miljoenen betalen voor een nieuwe rechtsback. De interesse in Read is echter nooit helemaal weg geweest; als Boey in de winter alsnog vertrekt, kan de club meteen weer aankloppen in Rotterdam.

De sterke cijfers onder Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst heeft van Givairo Read een vaste waarde gemaakt in het elftal van Feyenoord. In zijn eerste zeven wedstrijden in de Eredivisie leverde Read al vier assists af, waarmee hij een belangrijk aandeel heeft in de tweede plek op de ranglijst. Zijn stormachtige ontwikkeling bleef bovendien niet beperkt tot Nederland: in de Champions League speelde hij negentig minuten mee tegen FC Barcelona, al ging dat duel met 5-1 verloren.

Naast zijn basisplaats in Rotterdam draagt de verdediger ook de aanvoerdersband bij Jong Oranje, al verloopt de kwalificatie richting het jeugd-EK van 2027 nog erg moeizaam. Door zijn sterke optredens op het hoogste niveau is zijn marktwaarde volgens FootballTransfers inmiddels gestegen naar 26,8 miljoen euro. Feyenoord heeft met een contract tot de zomer van 2029 een hele sterke uitgangspositie aan de onderhandelingstafel, waardoor geïnteresseerde clubs flink moeten betalen.

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Waarom een transfer in de winter of zomer aanlokkelijk is

Givairo Read kan op sportief en financieel vlak een enorme stap zetten als Bayern München of een club uit de Premier League zoals Manchester City of Liverpool FC, daadwerkelijk toehapt. Afgelopen zomer informeerden Nottingham Forest en AS Roma ook al naar de rechtsback, al werd een bod uit Italië destijds direct geweigerd door Feyenoord. Een overstap naar de Europese top geeft Read de mogelijkheid om mee te spelen om de grootste prijzen in Europa.

Voor Feyenoord kan een transfer ook financieel heel interessant zijn, zeker als Bayern München komende winter een bod doet dat in de buurt komt van het clubrecord. Als de club Read verkoopt en direct voor de rest van het seizoen terughuurt, pakt Feyenoord een flinke transfersom terwijl het elftal intact blijft in de titelstrijd. Door de interesse uit Engeland en Duitsland kan de transfersom bovendien alleen nog maar verder oplopen.

De gevaren van een te vroege stap naar München

Givairo Read neemt bij een snelle overstap naar Bayern München wel een groot sportief risico die zijn ontwikkeling in de weg kan zitten. In De Kuip is hij een vaste basisspeler en krijgt hij het vertrouwen van de trainer, terwijl de concurrentie in München gigantisch is. Een jonge speler die elke week een hele wedstrijd speelt in de Eredivisie en in Europa leert simpelweg meer dan iemand die in Duitsland vooral op de bank zit en het moet doen met wat bekerwedstrijden of korte invalbeurten.

De situatie van Sacha Boey is dan ook een duidelijk waarschuwingssignaal voor Read. De Fransman kwam naar de club als grote aankoop, maar bleek al snel overbodig en raakte buiten beeld op de bank. Als Read de overstap in januari of komende zomer wil maken, moet hij wel de zekerheid hebben dat Bayern hem niet puur voor de breedte haalt, maar hem echt ziet als de vaste man voor de basis.