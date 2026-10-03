Gertjan Verbeek ziet groot voordeel voor Oranje: 'Een hele verbetering'

Gertjan Verbeek is te spreken over de nieuwe opzet rondom de interlandperiodes. Het Nederlands elftal is momenteel voor het eerst langdurig bij elkaar en speelt vier wedstrijden in korte tijd. Een goede ontwikkeling, zo geeft Verbeek aan in een interview met FCUpdate.

De nieuwe opzet zorgt ervoor dat de interlandperiode langer duurt, waardoor nationale teams meerdere wedstrijden in korte tijd kunnen afwerken. Voorheen waren de interlandperiodes korter en moesten spelers voor maximaal twee wedstrijden regelmatig heen en weer reizen. Met de nieuwe kalender blijft een selectie langer bij elkaar, wat volgens Verbeek voordelen heeft voor zowel spelers als bondscoaches.

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"Als liefhebber van het clubvoetbal en de Eredivisie, vind ik het jammer", geeft Verbeek toe. "We zijn lang verstoken van de competitie. Ik denk wel dat het voor spelers een verademing is. Ze hoeven minder te reizen, dus dat is wel een hele verbetering. Zeker voor spelers die ver moeten reizen. Ik heb ook jongens gehad die in Australië voetbalden. Die kwamen soms op vrijdag terug, nadat ze overal heen waren gevlogen. Dan vraag je om problemen. Nu wordt hier meer rekening mee gehouden, dus voor de individuele voetballer is dit wel een hele welkome verbetering voor de arbeids-/rustverhouding."

Ook voor de bondscoach is het fijner werken nu hij de spelers langdurig bij elkaar heeft. "Het is prettig dat je goed drie weken lang bij elkaar bent en vier wedstrijden speelt. Zeker in die vierde wedstrijd heb je dan je stempel kunnen drukken op dingen die goed en minder goed gaan. Ik denk dat, als we eraan gewend zijn, dit over het algemeen een verbetering is. Voor coach en spelers!"