Michiel Kramer was vrijdagavond te gast in de uitzending van Vandaag Inside en heeft daar openlijk gesproken over een harde verbale aanvaring met Wout Weghorst. De voormalig spits van onder meer Feyenoord en RKC Waalwijk was aangeschoven om over zijn biografie te vertellen en kwam daarbij met het verhaal over de ruzie die zich op het veld tussen de twee aanvallers afspeelde.

Toen presentator Wilfred Genee over de moeizame relatie tussen beide aanvallers begon, reageerde Kramer direct op sarcastische toon: "Zeker, dat is mijn vriend." Tafelgast Johan Derksen haakte daarop in door te vertellen dat de huidige spits van FC Twente in die periode een 'hele onchristelijke opmerking' zou hebben gemaakt.

Grove verwensing op het veld

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Michiel Kramer draaide er aan tafel niet omheen en bevestigde het verhaal van Johan Derksen meteen. "Dat klopt, ja. Hij had iets tegen mij gezegd. Hij had gezegd... moet ik het letterlijk vertalen?", vroeg hij zich hardop af. Derksen gaf groen licht met een nuchtere "Dat kan hier", waarna Kramer de exacte bewoordingen citeerde: "'Ik n* je k***moeder', zei hij."

De uitspraak zorgde voor een verbaasde reactie bij tafelgenoot Hélène Hendriks. "Echt?" Derksen reageerde met een knipoog op het voorval: "Dat zei ik iedere wedstrijd." Het moment speelde zich volgens de betrokkenen af tijdens een duel tussen Feyenoord en Heracles in 2015. Wout Weghorst liet later weten dat zijn verwensing een reactie was op Kramer, die zelf met ernstige ziektes zou hebben gescholden op het veld.

Voor Michiel Kramer past de aanvaring binnen de lijnen precies bij het beeld dat hij van Wout Weghorst heeft. Eerder liet de oud-spits in een interview met het Algemeen Dagblad al optekenen dat hij totaal geen fan is van de aanvaller uit Twente. "Wout ziet zichzelf volgens mij als het middelpunt van het universum. Ik zou er, als ik teamgenoot van hem was, gek van worden", stelde Kramer over het gedrag van de international.