Kramer haalt uit naar Weghorst: 'Als ik teamgenoot van hem was...'

is bepaald geen fan van collega-spits . In gesprek met het Algemeen Dagblad hekelt Kramer onder meer de manier waarop Weghorst publiekelijk zijn geloof uitdraagt.

Over de vorig seizoen gestopte Kramer ligt sinds deze week een biografie in de winkels, geschreven door André Valkeman. Het boek is getiteld Michiel Kramer, het boek dat geen broodje kroket mocht heten. De boektitel verwijst uiteraard naar het beruchte broodje dat Kramer in 2017 als wisselspeler nuttigde in de rust van het duel tussen zijn toenmalige club Feyenoord en Heracles Almelo. Overigens zat er geen kroket, maar grillworst op, zegt Kramer nu. Hoe dan ook: Feyenoord legde hem 1000 euro boete op en de affaire bleek 'het begin van het einde' van zijn periode in De Kuip. "Ik mocht niet mee op trainingskamp naar Marbella, mijn contract werd afgekocht, Feyenoord haalde Robin van Persie en ik ging naar Sparta."

'Wout ziet zichzelf volgens mij als het middelpunt van het universum'

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In het gesprek doet Kramer ook een boekje open over Weghorst, met wie hij ver terug gaat. "Ik speelde lang geleden in de eerste divisie al tegen hem. Toen zat hij trouwens niet vlak voor de wedstrijd, zoals hij bij Ajax deed, openlijk in de Bijbel te lezen. Misschien omdat er bij Emmen uit vooraf geen camera’s staan", sneert Kramer. "Kijk, dat hij gelooft: prima, niks mis mee. Maar hij wil het allemaal maar laten zien. Wout ziet zichzelf volgens mij als het middelpunt van het universum. Ik zou er, als ik teamgenoot van hem was, gek van worden."

Kramer doet opvallende onthulling over Weghorst

Ploeggenoten waren de twee nooit, maar Kramer besloot in zijn RKC-jaren eens naar Weghorst te informeren bij Iliass Bel Hassani. Die deelde bij AZ wél een kleedkamer met de huidige spits van FC Twente. "Bel Hassani vertelde dat Wout soms helemaal bezweet en hardlopend aankwam bij de club", zegt Kramer. "Dat medespelers en de technische staf dachten: zo, die komt zélfs hardlopend naar de club. Alleen toen ontdekte een van die AZ-teamgenoten dat hij zijn auto iets van een kilometer vanaf de trainingslocatie in de bossen zette en dat kleine stukje ging sprinten. Waanzinnig goed verhaal, toch?"