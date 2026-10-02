Jong Oranje knokt zich terug en mag blijven dromen van EK

Jong Oranje mag dankzij een 2-4 uitzege op de leeftijdgenoten van Slovenië nog altijd dromen van een plek op het EK Onder-21. In Maribor knokte de ploeg van bondscoach Michael Reiziger zich terug van een vroege achterstand en een verrassende gelijkmaker, waardoor komende dinsdag alsnog de tweede plaats in de poule kan worden veiliggesteld.

Nederland begon als nummer vier van de poule aan het uitduel in Maribor. De opdracht van de ploeg van Reiziger voor de afsluitende twee pouleduels (na Slovenië wacht ook nog een wedstrijd tegen Bosnië & Herzegovina) was op voorhand dan ook glashelder: er moest sowieso twee keer gewonnen worden. Dan nog is Jong Oranje echter afhankelijk van het resultaat van het duel tussen Jong Israël en Jong Noorwegen, waarbij laatstgenoemde al zeker is van de groepswinst.

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Reiziger voerde tegen de Slovenen meerdere wijzigingen door in zijn basisopstelling ten opzichte van het gelijkspel tegen Noorwegen (0-0). Gjivai Zechiël keerde na die wedstrijd terug naar de selectie van het 'grote' Oranje en ontbrak dus vanzelfsprekend. Verder verdwenen Mats Rots, Ernest Poku en Devin Haen naar de bank, waardoor Elijah Dijktra, Sean Steur, Thom van Bergen en Lequincio Zeefuik allen een basisplaats kregen. Bij de Slovenen stond met Lovro Stubljar, de reservedoelman van FC Groningen, één Eredivisiespeler in de basis.

Jong Oranje begon weinig overtuigend aan het duel in Maribor. Van Bergen had desondanks een vroege 0-1 op zijn schoen, maar faalde oog in oog met zijn Groningse ploeggenoot Stubljar. Na een kwartier spelen waren het vervolgens de Slovenen die uit de eerste de beste aanval wél toe wisten te slaan. Na een scherpe counter verschalkte David Pejicic de Nederlandse doelman Bernt Klaverboer met een laag schot in de verre hoek: 0-1.

Lang hield de Sloveense voorsprong echter niet stand. Stubljar bracht vijf minuten na de openingstreffer nog wel redding op een schot van Steur, maar was daarna kansloos op de rebound van Ayoub Oufkir, die Jong Oranje dus snel alweer op 1-1 zette. Klaverboer voorkwam daarna met de voet een volgende voorsprong voor de thuisploeg, waarna Zeefuik nog binnen het halve uur uit een voorzet van Givairo Read van dichtbij de 1-2 aantekende. Daarmee was direct ook de ruststand bereikt.

Ayoub Oufkir uit de rebound: Jong Oranje weer op gelijke hoogte 🔸#SVNNED pic.twitter.com/5Z4HDuRFKE — ESPN NL (@ESPNnl) October 2, 2026

Reiziger haalde Oufkir in de rust naar de kant. De AZ-aanvaller had al vroeg in het duel geel gekregen en kwam later in de eerste helft pijnlijk in botsing met een tegenstander, en werd afgelost door Poku. Jong Oranje kwam echter dramatisch uit de kleedkamer en incasseerde kort na de start van de tweede helft alweer de gelijkmaker. Klaverboer mocht zich de treffer aanrekenen: hij leverde de bal op onbegrijpelijke wijze in bij een tegenstander, die direct voorslingerde. De voorzet werd vervolgens nog tegen de lat gekopt, maar op de rebound van Miha Matjasec had de Friese doelman geen antwoord: 2-2. De Nederlandse talenten gingen vervolgens op zoek naar een nieuwe voorsprong en die zou er ook snel komen.

Dramatisch begin tweede helft na foute pass Bernt Klaverboer… 🫣#SVNNED pic.twitter.com/jPYml1jlLQ — ESPN NL (@ESPNnl) October 2, 2026

Eerst was het Poku die scoorde, na voorbereidend werd van Kees Smit tekende de invaller een kleine tien minuten na rust voor de 2-3. Daarmee was het nog niet gedaan, want amper drie minuten later legde Zeefuik goed klaar voor Smit, die vervolgens de trekker overhaalde: 2-4. Daarmee had Jong Oranje na een klein uur spelen een comfortabele marge van twee doelpunten te pakken.

Lequincio Zeefuik en Kees Smit zijn de Sloveense regie te snel af… 😅#SVNNED pic.twitter.com/s18PTATtkP — ESPN NL (@ESPNnl) October 2, 2026

Door de zege komt Jong Oranje op negen punten uit zeven duels, waardoor het nu derde staat met een punt minder dan Israël. Komende dinsdag moet de ploeg van Reiziger zelf winnen van Bosnië & Herzegovina en hopen dat de Israëli's maximaal een punt overhouden aan hun wedstrijd tegen de Noren. In dat geval heeft Jong Oranje alsnog de tweede plaats te pakken, waarmee het zich plaatst voor de play-offs waarin alsnog een ticket voor het EK kan worden veiliggesteld.