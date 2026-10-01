Huntelaar vertelt heel eerlijk wat hij van Ajax vindt: 'Ik vind dat ze...'

Klaas-Jan Huntelaar is nog niet onder de indruk van het huidige Ajax. De oud-spits is van mening dat de Amsterdamse club veel te veel doelpunten tegen krijgt. Dat moet volgens hem anders als Ajax daadwerkelijk wil meestrijden om de prijzen.

Als journalist Freek Jansen in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International aan Huntelaar vraagt hoe hij naar het huidige Ajax kijkt, begint de oud-spits van de Amsterdammers kritisch: "Ik vind dat ze veel goals tegenkrijgen. Bijvoorbeeld tegen FC Sion, dat je 5-3 en 4-2 wint. Als trainer wil je wat meer controle hebben. En dan ga je ook wedstrijden gelijkspelen zoals tegen SC Heerenveen en Excelsior. Dat soort wedstrijden moet je gewoon mee winnen als je mee wil spelen om de bovenste plekken."

Prestaties van Arokodare en Leonardo

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Vervolgens wordt Huntelaar gevraagd hoe hij naar de twee nieuwe spitsen van Ajax, Marcos Leonardo en Tolu Arokodare, kijkt. "Ik denk dat Tolu het goed doet. Hij heeft zijn goals gemaakt en is als aanspeelpunt gevaarlijk als hij in het veld staat", zegt Huntelaar. Over Marcos Leonardo is hij minder enthousiast: "Hij heeft het lastiger. Hij heeft zijn kansen gehad, maar die ook gemist. Hij heeft nog wel wat nodig."

Huntelaar heeft in dezelfde podcast van Voetbal International ook openhartig stilgestaan bij de burn-out die hij opliep toen hij actief was als technisch manager van Ajax. De Achterhoeker is daarvan hersteld en langzaam weer op de weg terug.