Klaas-Jan Huntelaar is openhartig: 'Ik was knock-out. Ik wist niet hoe verder'

Klaas-Jan Huntelaar heeft in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International openhartig teruggeblikt op de zware burn-out die hij opliep tijdens zijn periode in de directie van Ajax. De oud-international trok zich in oktober 2023 terug uit zijn functie als technisch manager.

Huntelaar weet zich nog precies te herinneren wat er met hem gebeurde: "Het licht ging uit bij mij. Ik wist niet meer hoe verder. Pats, boom, kom naar huis. Uitgeschakeld en klaar", zegt Huntelaar over het moment dat hij instortte nadat hij langdurig over zijn grenzen was gegaan. "Ik lag op bed en keek alleen maar naar één punt. Alsof je gefocust bent op één ding en wat er om me heen gebeurde, zag ik eigenlijk niet meer. Ik was echt knock-out. Ik kon niets meer. Toen hebben we gezegd: ik moet rust gaan pakken."

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De emmer liep volgens Huntelaar over op het moment dat Edwin van der Sar vertrok bij Ajax: "Het was eigenlijk één grote chaos. Toen was de stuurman van boord. Toen was Sven Mislintat er wel, maar die ging zijn eigen gang. Daarin kwam je ook wel eens in conflict. Alleen had ik niet de power om iets te kunnen doen. Misschien is daar ook wel een stukje in ontstaan."

Voor Huntelaar was dit het begin van een verschrikkelijke periode. Hij kon de hectiek op kantoor niet meer combineren met de rust die zijn lichaam nodig had om te herstellen: "Op een gegeven moment deed je ook gewoon veel te veel dingen, maar er was geen plan om eruit te stappen. Er was een plan om door te gaan en te zorgen dat je goed werk levert. Zo ben ik ook wel: gewoon harder werken dan iedereen, dan zorg ik wel dat je kwaliteiten naar boven komen", legt Huntelaar uit. "Als voetballer ging ik ook altijd voorop in de strijd, zorgen dat we een doelpunt gaan maken of dat we de tegenstander in situaties brengen waardoor ze gaan wankelen. Met die pit en energie ben ik ook de strijd aangegaan op kantoor. En dat heeft mij genekt. Maar ook misschien wel weer bovenop geholpen."

Het gaat steeds beter met Huntelaar

Inmiddels gaat het de goede kant op met Huntelaar: "Het gaat langzaam beter. Ik maak langzaam stappen. Ik probeer weer wat meer dingen te doen, zoals dit (aanschuiven in een podcast, red.). Daarvoor had ik hier geen zin in of energie voor. Nu ga ik langzaam weer de goede kant op, dus is het ook leuk om weer bezig te zijn en dingen te doen. Dat is lekker!"