Zus van Cristiano Ronaldo is woest en plaatst een vernietigend statement

Elma Aveiro, de zus van , heeft op Instagram een vernietigend statement geplaatst na het vertrek van haar broer bij de nationale ploeg van Portugal. Ze haalt hard uit naar de Portugese voetbalwereld en het eigen volk na het plotselinge vertrek van haar broer tijdens het trainingskamp in Kopenhagen.

De 41-jarige Ronaldo pakte woensdagavond zijn koffers na een conflict met bondscoach Jorge Jesus en een gesprek met bondsvoorzitter Pedro Proença, waardoor zijn interlandcarrière van ruim 23 jaar ten einde lijkt te komen. De Portugese voetbalbond heeft het vertrek van de recordinternational inmiddels bevestigd. Het maakt veel los in de voetballerij. Zo ook in de naaste omgeving van Ronaldo.

Elma Aveiro haalt uit

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Elma Aveiro plaatste na het nieuws een duidelijk statement op sociale media: "Cristiano Ronaldo verdiende meer respect. De nationale ploeg verdiende een betere structuur. De Portugese journalistiek verdiende meer deskundigheid en minder speculatie. En wat de Portugezen betreft... wij verdienen het niet om op welk gebied dan ook over de allerbeste te beschikken. We zijn jaloers, minachtend en onwetend. We verdienen het om terug te keren naar de middelmatigheid die vóór Cristiano Ronaldo altijd kenmerkend was voor ons voetbal. Bedankt voor alles, CR7. Je verdiende meer", schrijft ze.

Ronaldo zelf heeft ook kort van zich laten horen. "Na de persconferentie van de bondscoach en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese voetbalbond heb ik besloten om het trainingskamp van de nationale ploeg te verlaten", schreef de spits. Over de exacte reden van zijn vertrek hield Ronaldo zich voorlopig op de vlakte. Wel kondigde de aanvaller van Al-Nassr aan dat hij op een later moment met meer uitleg zal komen: "Te zijner tijd zal ik alle Portugezen de waarheid vertellen over de redenen die hebben geleid tot mijn vertrek uit de nationale ploeg, waaraan ik me altijd volledig heb toegewijd. Nu is het tijd om Portugal en al mijn ploeggenoten, zonder uitzondering, veel succes te wensen."