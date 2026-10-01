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Zus van Cristiano Ronaldo is woest en plaatst een vernietigend statement

1 oktober 2026, 09:04
Elma Aveiro / zus Ronaldo
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Elma Aveiro, de zus van Cristiano Ronaldo, heeft op Instagram een vernietigend statement geplaatst na het vertrek van haar broer bij de nationale ploeg van Portugal. Ze haalt hard uit naar de Portugese voetbalwereld en het eigen volk na het plotselinge vertrek van haar broer tijdens het trainingskamp in Kopenhagen.  

De 41-jarige Ronaldo pakte woensdagavond zijn koffers na een conflict met bondscoach Jorge Jesus en een gesprek met bondsvoorzitter Pedro Proença, waardoor zijn interlandcarrière van ruim 23 jaar ten einde lijkt te komen. De Portugese voetbalbond heeft het vertrek van de recordinternational inmiddels bevestigd. Het maakt veel los in de voetballerij. Zo ook in de naaste omgeving van Ronaldo.  

Elma Aveiro haalt uit 

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Elma Aveiro plaatste na het nieuws een duidelijk statement op sociale media: "Cristiano Ronaldo verdiende meer respect. De nationale ploeg verdiende een betere structuur. De Portugese journalistiek verdiende meer deskundigheid en minder speculatie. En wat de Portugezen betreft... wij verdienen het niet om op welk gebied dan ook over de allerbeste te beschikken. We zijn jaloers, minachtend en onwetend. We verdienen het om terug te keren naar de middelmatigheid die vóór Cristiano Ronaldo altijd kenmerkend was voor ons voetbal. Bedankt voor alles, CR7. Je verdiende meer", schrijft ze.

Ronaldo zelf heeft ook kort van zich laten horen. "Na de persconferentie van de bondscoach en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese voetbalbond heb ik besloten om het trainingskamp van de nationale ploeg te verlaten", schreef de spits. Over de exacte reden van zijn vertrek hield Ronaldo zich voorlopig op de vlakte. Wel kondigde de aanvaller van Al-Nassr aan dat hij op een later moment met meer uitleg zal komen: "Te zijner tijd zal ik alle Portugezen de waarheid vertellen over de redenen die hebben geleid tot mijn vertrek uit de nationale ploeg, waaraan ik me altijd volledig heb toegewijd. Nu is het tijd om Portugal en al mijn ploeggenoten, zonder uitzondering, veel succes te wensen."  

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marcel van der wolde
1 Reactie
615 Dagen lid
1 Like
marcel van der wolde
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Als zijn verstand net zo goed was als zijn voetbal had hij voor het wk al afscheid genomen en de eer aan hem zelf gehouden en plaats gemaakt voor talent hij is oud en kan niet meer mee draaien en nog zielig doen dat hij behandelt wordt alsof hij nog steeds het verschil maakt heb er geen medelijden meer mee roept het over hem zelf uit

SWVoetbal
209 Reacties
475 Dagen lid
544 Likes
SWVoetbal
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"Cristiano Ronaldo verdiende meer respect..." Ja, natuurlijk. Zèlf was hij altijd één en al respect naar anderen... laat me niet lachen. Deze reactie van Ronaldo's zus zal de publieke opinie rond Ronaldo zeker geen goed doen. Dom geblaat 😕

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

marcel van der wolde
1 Reactie
615 Dagen lid
1 Like
marcel van der wolde
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  • 1
    + 1
avatar

Als zijn verstand net zo goed was als zijn voetbal had hij voor het wk al afscheid genomen en de eer aan hem zelf gehouden en plaats gemaakt voor talent hij is oud en kan niet meer mee draaien en nog zielig doen dat hij behandelt wordt alsof hij nog steeds het verschil maakt heb er geen medelijden meer mee roept het over hem zelf uit

SWVoetbal
209 Reacties
475 Dagen lid
544 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

"Cristiano Ronaldo verdiende meer respect..." Ja, natuurlijk. Zèlf was hij altijd één en al respect naar anderen... laat me niet lachen. Deze reactie van Ronaldo's zus zal de publieke opinie rond Ronaldo zeker geen goed doen. Dom geblaat 😕

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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 41 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Nassr
6
3
2025/2026
Nassr
30
28
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35

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